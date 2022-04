Når det kommer til det produkttekniske så er OSO svært opptatt av sikkerhet og kvalitet ved sine produkter. Vi er ledende på rustfrie beredere ikke bare i Norge, men også i Europa og er vant til å jobbe med strenge krav til sikkerhet og funksjoner. Vi benytter konsekvent anerkjente organisasjoner til sertifisering som Nemko, UL etc for å sikre at vi er i henhold til alle krav og standarder i de markeder vi selger. Vi dimensjonerer i henhold til krav, eller bedre, og vi benytter komponenter fra anerkjente Europeiske produsenter. Tverrsnitt og kvalitet på ledninger og kabler er absolutt i henhold til krav, eller bedre, og er sertifisert av Nemko for det norske markedet.

Når det er sagt, så er jeg overrasket over det du beskriver som et omfang i dette. Om så er faktisk tilfelle, så samsvarer overhode ikke denne feilraten med hva vi har i våre markedstall. Videre så er jeg overrasket over at ikke DSB eller andre instanser har tatt direkte kontakt med oss om dette var et sikkerhetsproblem med slikt omfang.

Vi er alltid positive til forbedringer, og vi ønsker å ha en åpen dialog med kunder, myndigheter, VVS- og elsikkerhets bransjen for å få relevante og konkrete faglige tilbakemeldinger som kan bidra til gjøre produktene bedre. I vårt kvalitetssystem registreres det i dag svært få tilfeller av elektrisk feil på produktene, og her ville vi uten tvil reagert om det var en feilrate på 80% som det her hevdes. Det er vanskelig for meg å kommentere dette videre uten å se nærmere på datagrunnlaget, og ta stilling til konkrete saker.

Slik jeg videre forstår dette så gjelder denne saken alle varmtvannsberederprodusenter i Norge, OSO Hotwater AS og svenske Nibe som eier selskapene Høiax og CTC. Jeg kan på vegne av oss selv helt klart si at om myndighetene ønsker en dialog med produsentene om dette, så vil vi stille med åpne dører og bidrar mer enn gjerne til en god faglig diskusjon rundt dette med krav til sikkerhet.

Roy André Magnussen | Adm Dir / CEO – OSO Hotwater Group