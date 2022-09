Det er grytidlig morgen. På Briskeby stadion i Hamar har fotballelevene fra Wang toppidrettsgymnas første time.

Midt i gruppa, i en grønn Hamkam-drakt, gliser Abdul Baset Binawa bredt:

– Welcome to our stadium!

Landskamper for Afghanistan

Abdul Baset er 17 år og flyktning fra Afghanistan. Etter ett år på flukt har han kommet alene til Innlandet og Toten statlige mottak. Men denne uka er han i Hamar for å spille fotball med HamKam.

For Abdul Baset er et fotballtalent.

Han har spilt på aldersbestemte landslag i hjemlandet fra han var 13 år gammel. Og han har skåret mål. Mange mål. I en turnering i India skåret han tre mål i en kamp mot Bangladesh.

– I Afghanistan sa flere til meg: Du spiller som Lionel Messi. Du vil bli en stor fotballstjerne, sier Abdul Baset.

17-åringen viser fram bilder fra fotballivet i hjemlandet. Lagbilder med andre landslagsspillere. Bilder av ham selv i den nasjonale fotballdrakta. Bilder med medaljer og pokaler etter turneringsseire.

Abdul Baset har spilt flere landskamper for aldersbestemte lag i Afghanistan. Abdul drømmer om å bli fotballstjerne. På sin egen FB-side har han mange bilder av seg sjøl som fotballspiller. – En dag, hvis Allah vil, skal jeg bli den beste fotballspilleren i verden, sier 17-åringen. Han kom til Norge som enslig mindreårig flyktning for to måneder siden.

Hamkam-supporter ble verge

Treninga med HamKam ble ordnet av Geir Sannes.

Han ble oppnevnt som verge for Abdul Baset for seks uker siden. Og Sannes så fort at han hadde møtt en spesiell gutt.

– Det var en positiv gutt på alle måter. Han ga et veldig tillitsfullt inntrykk, sier Sannes.

TIPSET HAMKAM: Det var Abdul Baset sin oppnevnte verge, Geir Sannes, som satte fotballtalentet i kontakt med HamKam. Foto: Ola Bjørlo Strande / NRK

Da Sannes fikk høre at 17-åringen hadde spilt fotball på et høyt nivå i Afghanistan, kontaktet han sin egen favorittklubb.

– Jeg tenkte at dette kan jo være en vinn-vinn. Både for ham som person og for HamKam, hvis de kan ha nytte av ham.

Ett år på flukt

Alt endret seg for 17-åringen da Taliban tok over kontrollen i landet i fjor sommer. Da bestemte han seg for å flykte. Han innrømmer at det var en vanskelig avgjørelse å ta.

– Men jeg kunne ikke nå mine mål og oppfylle mine drømmer i Afghanistan.

Først prøvde han å komme seg ut av landet med fly. Men på flyplassen i Kabul var det fullt kaos.

Det endte med at han først tok seg ulovlig inn i Iran. Så gikk flukten videre til Tyrkia før han tok båt over til Italia.

For rundt to måneder siden kom han til Norge. Da hadde han vært på flukt i nesten ett år.

RØMTE MED MORS GODKJENNELSE: Abdul rømte landet med full støtte fra sin mor, som fremdeles bor i Afghanistan. Ifølge Abdul sa hun at han ikke hadde noen fremtid der. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Tatt godt imot

Nesten ett år med begrenset fotballtid har gjort 17-åringen litt rusten fotballteknisk.

Han har heller aldri spilt på kunstgress før.

Likevel hang han godt med på treningen sammen med de andre tenåringene. Hamkams rekruttrener, Chris Twiddy, liker det han ser.

– Han har et godt førstetouch og en bra forflytningsevne, sier Twiddy.

ROS: Chris Twiddy, Hamkams rekruttrener, håper Abdul Baset bruker uka godt og at han fortsetter med å ha det gøy med fotball. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Medspiller Thorbjørn Bellon Kristiansen, som selv spiller på det norske U17-landslaget, er også full av ros.

– Det er en veldig fin type. Veldig hyggelig og entusiastisk, og han sprer masse energi.

NYE KAMERATER: Den norske landslagsspilleren tror også at den afghanske flyktningen kan nå langt på fotballbanen. – Selvfølgelig kan han klare det! Men han må jobbe steinhardt, og fortsette å tro på at det er mulig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Vil bli verdens beste

Nå håper Abdul han kan få permanent opphold i Norge. Verge Geir Sannes tror sjansen for det er god, og sier at både han og en advokat jobber for å klare det.

Hva som skjer videre med Abdul Basets fotballkarriere er uvisst. I første omgang skal han trene med HamKam i en uke. Etter det drar han etter planen tilbake til mottaket på Toten.

Sjøl er ikke Abdul Baset i tvil om at han vil lykkes med å oppfylle sine fotballdrømmer:

– En dag, hvis Allah vil, skal jeg bli den beste fotballspilleren i verden!