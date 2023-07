På Pardis, litt sør for Brumunddal sentrum, ligger det nye boligprosjektet «Strandvegen Panorama».

Her ferdigstilles nå 150 nye leiligheter og rekkehus mellom nye E6 og mjøskanten.

«Et unikt boligområde, idyllisk plassert langs Mjøsa», beskrives prosjektet som på utbygger Nordbolig sin nettside.

Dette vil legge beslag på store arealer i strandsonen, mener Morten Aas i Innlandet Forum for natur og friluftsliv.

BÅTHAVN: Ved det nye boligprosjektet i Brumunddal er det anlagt en båthavn og en grillplass.

Utvikling i mjøskanten

Pardis er et av flere boligprosjekter som har dukket opp langs Mjøsa de siste årene.

Mange av dem er innenfor det såkalte hundremetersbeltet. Et areal langs vannkanten hvor det i utgangspunktet skal være byggeforbud.

I 2022 ble det gitt 37 nye bygningstillatelser i hundremeterssonen rundt Mjøsa, viser oppdaterte tall fra SSB.

Blant kommunene rundt Mjøsa, er det nettopp Ringsaker som skiller seg ut. Her er det kun 44 prosent av strandsonen som ifølge SSB er «i utgangspunktet tilgjengelig for allmennheten».

Områder som regnes som utilgjengelig, er såkalt «bygningsnært areal», altså areal som er mindre enn 50 meter fra en bygning større enn 15 kvadratmeter.

Totalt er det nå 1266 bygninger i strandsonen i Ringsaker. Det er en økning på like under 20 prosent fra og med år 2000.

– Man kan fort tro at strandsoneproblematikk er noe som hører Oslofjorden til, men strandsona ved Mjøsa er også under press, sier Morten Aas.

FRILUFTSMANN: Morten Aas er koordinator i Forum for Natur og friluftsliv i Innlandet. Foto: Carl Anders Brynildsen Sørheim / Carl Anders Brynildsen Sørheim

Av de seks største innsjøene i Norge, er det Femunden som har mest potensielt tilgjengelig strandsoneareal. Der er hele 91 prosent av strandsonearealet i utgangspunktet tilgjengelig for allmenheten.

Omkring 32 prosent av strandsonen langs Norskekysten er utilgjengelig for allmenn ferdsel.

I indre Oslofjord er rundt 30 prosent av strandsonen tilgjengelig, mens for Oslofjorden i sin helhet er om lag 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmenn ferdsel og opphold, ifølge SSB.

Ikke redd for at det gror igjen

– Mjøsa er ei perle, og vanvittig verdifull. Det er et rekreasjonsområde og et friluftslivsområde for over 100.000 personer.

Aas er ikke overrasket over trenden.

Han peker blant annet på store samferdselsprosjekter i mjøskanten.

Det norske strandsonevernet Ekspander/minimer faktaboks For å verne allemannsretten innførte Noreg eit byggjeforbod i 100-meterbelte langs sjøen i 1965. Det betyr i utgangspunktet at det ikkje er lov å byggje i strandsona. I 2011 vart regelverket noko meir smidig då regjeringa delte landet inn i tre soner: Sone 1 – Byggjeforbodet i 100-meterbeltet skal praktiserast strengt i planlegginga. Dispensasjonar skal unngåast.

Sone 2 – Som hovudregel skal byggjeforbodet praktiserast strengt i planlegginga. Dispensasjonar skal unngåast i sentrale område der presset på areala er stort.

Sone 3 – Utbygging skal berre tillatast etter ei konkret vurdering ut frå lokale forhold. Retningslinjene vart oppdaterte i 2021 for å gi «større moglegheiter for næringsutvikling og busetjing i grisgrendte strøk langs kysten», og med ei understreking av at «det er arealplanlegging og ikkje dispensasjonar som skal leggje til rette for bygging i strandsona.»

Langs sørenden av Mjøsa, går det firefelts motorvei i over to mil, stort sett i strandsonen. I tillegg skal det bygges ut mer jernbane, motorvei nordover mot Lillehammer, og det er politisk vilje til å gjøre det samme til Gjøvik.

Dette vil legge beslag på store arealer i strandsonen, påpeker Aas.

Samtidig presiserer han at kommunen har gjort mye for å sikre fellesskapets interesser. Han viser til Mjøsparken i Brumunddal, hvor hele 83 kvadratkilometer har blitt åpnet for friluftsliv og bading.

SAMFERDSEL: Store samferdselsprosjekter på begge sider av Mjøsa vil legge beslag på mye av strandsonen. Her fra utbyggingen av E6 mellom Espa og Tangen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

I byggeprosjektet ved Pardis, har det blitt forsøkt noe av det samme. Det er blant annet lagt en tursti inntil strandkanten. Samtidig har Aas innvendinger til prosjektet:

– Jeg skjønner at området har en stor verdi eiendomsutviklingsmessig, men det blir fort en psykisk barriere for allmennheten. Du legger deg ikke til for å sole deg her, mener han.

PLEN: Det er anlagt en gressplen ned mot vannkanten, men Morten Aas er i tvil om noen vil legge seg ned for å sole seg der, fordi det kan oppfattes som privat.

Foregangskommunen

Kristian Owren, leder i Mjøsa Strandeierforening, mener det burde være enklere å gjøre tiltak rundt innsjøen.

Han peker på Ringsaker som en foregangskommune når det gjelder å utnytte områdene tett på Mjøsa.

– Regelverket som gjelder rundt Mjøsa er det samme som vi har i skjærgården i Oslo. Det tenker vi er ganske strengt, sier han.

Owren mener det ikke er noen motsetning mellom bygging i strandsonen, og å gjøre Mjøsa mer tilgjengelig for fellesskapet.

Han presiserer at de ikke tar til orde for en storstilt utbygging langs Mjøsa, men at en streng håndheving av strandsoneloven fører til mindre aktivitet.

TILGANG: Det er anlagt en gangvei forbi Pardis, som et tiltak for å gjøre området tilgjengelig for allmennheten.

– Få av eierne gjør noe som helst, fordi det er en utfordring å gjøre noe i strandsonen. Ser vi tilbake til tiden før strandsoneloven, var det mer aktivitet.

Han tror ikke en oppmyking av hundremetersbeltet nødvendigvis vil føre til mer privatisering av strandsonen.

– Hvert enkelt prosjekt må bygges på en måte som gjør at alle interesser blir ivaretatt. Status i dag er at det i det store og det hele er gjengrodd ned mot Mjøsa, sier Owren.

– En bevisst strategi

Boliger i strandsonen, er et godt lokkemiddel for sårt trengte innflyttere. Dette er kommunen klar over, forklarer kommunalsjef i Ringsaker Håvard Haug.

– Det er veldig attraktive boligarealer, både for nye innbyggere og for våre egne. Det har vært en bevisst strategi å tilrettelegge der, sier han om boligprosjektet ved Pardis.

BEVISST: Det er en bevisst strategi å åpne sentrumsnære områder i strandsonen for utbyggere, så vel som for allmennheten, forklarer Håvard Haug.

Det er enkelte områder i kommunen hvor det er et mål om å tilrettelegge for boliger, forklarer han. Det er særlig strandlinjen i nærheten av tettstedene som er aktuelle for utbygging.

Han tror imidlertid ikke allemannsretten er utfordret, så lenge man gjør tiltak for å sikre tilgangen for alle.

Dette mener han er blitt gjort, også i Pardis.

– I området rundt Pardis mener vi det er godt ivaretatt. Det er en sone langs stranda som er offentlig tilgjengelig, og det er tett på friområdet langs Verven og Mjøsparken.

REKREASJON: Mjøsparken i Brumunddal trekkes av flere fram som et godt eksempel på hvordan byggeprosjekter kan gå hånd i hånd med å tilgjengeliggjøre strandsonen. Foto: Kjell Åge Kampestuen / NRK

Selv om Ringsaker er kommunen som har gitt flest dispensasjoner til å bygge i strandsonen, mener han kommunen har en streng holdning.

– Vi følger opp det vi blir kjent med, og så har vi en politikk om at det generelt ikke skal bygges mer i strandsonen.

Kommunalsjefen vil imidlertid ikke lukke døren helt for bygging i strandsonen i Ringsaker.

– Det er noe behov for utvikling både i Moelven og Brumunddal, men den generelle holdningen er at det skal være svært restriktivt.