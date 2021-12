«Mina» (19) vil ikke hjem til jul: – Foreldrene mine tror jeg jobber

Signaliser hva du har behov for.

– Hvis det for eksempel er et tema som er vanskelig som ofte blir tatt opp, kan man be om at man ikke snakker om akkurat det.

Senk forventningene til hva familien kan innfri.

– Det kan være vanskelig for andre å imøtekomme alle forventninger fra andre.

Hvis du opplever nedstemthet og melankoli, la deg selv kjenne på det.

– Du er ikke alene om å kjenne på det. Det er ganske naturlig å kjenne på disse følelsene i den tiden vi går inn i nå.

Hvis du er ensom, våg å si det til noen.

– Prøv å strekke ut en hånd. Du kan gjerne håpe at du skal bli invitert til ting, men det er ikke alle som vet at du har et håp om det.

Vær klar over at når du føler at du er til bry, tar du ofte feil.

– Andre får ofte en glede av å kunne stå til tjeneste. Det er faktisk med på å bedre den psykiske helsen vår å kunne gjøre tjenester for andre.