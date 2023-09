Sentre for overgrepsutsatte sliter økonomisk: Frykter de må opprette ventelister.

– Først og fremst vil jeg si at NOK-/SMISO-sentrene er lavterskeltilbud som gjør en særdeles viktig jobb. Sentrene er supplement til offentlige tjenester og har spesialisert seg med viktig kompetanse på dette feltet. Jeg er derfor glad for at statsstøtten til sentrene mot incest og seksuelle overgrep ble økt med 5 millioner kroner i 2022. Denne økningen videreførte vi i statsbudsjettet for 2023, og i tillegg ble bevilgningen økt med om lag 2,7 millioner kroner som del av den ekstraordinære pris- og lønnskompensasjonen i reviderte nasjonalbudsjettet for 2023. At noen sentre ikke opplever dagens ordning som forutsigbart nok, er selvsagt ikke bra.



– NOK-/SMISO-sentrene blir i dag finansiert gjennom en tilskuddsordning som blir forvaltet av Bufdir. Å endre finansieringsmodellen til NOK-/SMISO-sentrene reiser noen prinsipielle spørsmål. En lokal delfinansiering kan bidra til at tilbudet tar utgangspunkt i lokale behov og ønsker, og at lokale myndigheter i større grad har et forhold til tjenesten. Denne modellen gir insentiv til at kommuner og helseforetak bidrar i finansieringen, og til at sentrene søker finansiering også fra andre mulige kilder. En sentralfinansieringsmodell kan på den annen side bidra til bedre forutsigbarhet. Regjeringen har veid de ulike hensynene mot hverandre og konkludert med at vi ikke vil gjøre endringer i finansieringsmodell nå.