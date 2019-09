– Du må begynne med parykk, sa legen

Gunn Elin Jonsdal (54) fra Brumunddal begynte å miste håret da hun var 30. Hun hadde eksem i hodebunnen og trodde det var årsaken. Men hos hudlegen fikk hun ingen krem som kunne fikse problemet.

– Jeg var inne i to minutter. Han sa at jeg måtte begynne med parykk og sendte meg ut igjen. Jeg fikk sjokk og gråt masse. Jeg ble veldig lei meg, forteller Gunn Elin.

Hun hadde fått hårsykdommen Alopecia Areata.

Dette er Alopecia Areata Ekspandér faktaboks Alopecia Areata er en hårsykdom som rammer mellom en og to prosent av befolkningen, både kvinner og menn. De fleste mister håret flekkvis og mange får det tilbake, men ikke alle. Sykdommen angriper hårcellene. Man vet ikke hvorfor det skjer. Alopeciaforeningen Norge om sykdommen.

Helsebiblioteket om sykdommen.

I mange år brukte hun parykk eller hodeplagg for å skjule det hårløse hodet sitt. Hun fikk panikk da hun ble bedt om å ta av seg hodeplagget i tollen en gang. Det var vanskelig å takle sykdommen og det gikk hardt ut over selvtilliten.

– Jeg følte at jeg ble mindre kvinnelig, at jeg ble litt mann, sier hun.

«Brutal» butikkdame

Vendepunktet kom for tre år siden, da hun skulle kjøpe et nytt hodeplagg i butikken Lille Lone i Hamar. Innehaver Nina Koteng har sett mange uten hår og ble litt for ivrig denne dagen.

– Hun grudde seg veldig, så jeg tok til side forhenget i prøverommet, tok av henne parykken og klistret på henne et hodeplagg, sier Nina.

VENDEPUNKTET: Butikkbesøket hos Nina Koteng på Lille Lone ble et vendepunkt for Gunn Elin Jonsdal. Nå er de to nære venner. Foto: Knut Røsrud

Det var et overtramp og Gunn Elin likte det ikke. Men det satte i gang en prosess. Nå tør hun å vise seg uten noe på hodet og hun og Nina Koteng fra Lille Lone har fått et varmt og godt vennskap.

– I begynnelsen kikket jeg meg rundt hele tiden for å se om noen så rart på meg. Men nå bryr jeg meg ikke. Nå er det greit, sier Gunn Elin.

Det var Nina som fikk ideen om å synliggjøre hårsykdommen.

– Det var en ide om å skape en utstilling med bilder av disse herlige jentene, for å vise akkurat hva de er, og at det finnes en hårsykdom som gjør at jenter også mangler hår, sier Nina Koteng.

Så mye mer enn et bilde

Så nå har Gunn Elin Jonsdal og 10 andre kvinner fra hele landet latt seg avbilde for å skape større åpenhet som sykdommen. Fotoutstillingen åpnet i galleriet til fotograf Eirik Jeistad i Hamar fredag og skal gå videre til flere norske byer.

Følelsene strømmet på, både hos Gunn Elin og Nina, da de fikk se de ferdige bildene.

– Det ble fint, fullt av følelser. Jeg vet ikke. Jeg sa nei og nei. Men nå er jeg veldig glad for at jeg ble med på dette, sier Gunn Elin.

Nina tok til tårene da hun fikk se bildet av Gunn Elin for første gang.

– Åh, det er helt riktig. Hun er det vakreste mennesket jeg kjenner.

Forandringen hos Gunn Elin er det som rører henne mest. Fra å være skamfull over det hårløse hodet, til å stråle på bildet.

Tørre å kaste parykken

Nå håper de alle at fotoutstillingen skal føre til større kunnskap om hårsykdommen.

Gunn Elin forteller at hun ofte får spørsmål om hun har kreft. Hun syns det er fint om folk får vite at det også er andre sykdommer som fører til at man mister håret.

For fotograf Eirik Jeistad var dette et spesielt oppdrag.

– Jeg visste ingenting om denne sykdommen. Jeg visste ikke at kvinner kunne miste håret. Nå vet jeg veldig mye og synes det er viktig at andre også får vite, sier han.

FOTOUTSTILLING: Fotograf Eirik Jeistad har tatt bildene av de 11 kvinnene med hårsykdommen Alopecia Areata. Foto: Knut Røsrud

Gunn Elin Jonsdal håper utstillingen skal gjøre det lettere for dem som får sykdommen.

– Jeg håper det blir lettere å velge det som passer dem best, enten det er å gå hårløs eller med parykk eller hodeplagg. Kanskje kan flere tørre å kaste parykken, hvis de har lyst til det, sier hun.

