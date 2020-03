85-årig lege hjelper til under korona-krisa

Det er mange som trår til under korona-pandemien.



Den snart 85 år gamle legen Karl Ove Skaanes har vendt tilbake til Engerdal og hjelper nå helsevernet der som vikarlege i den krevende situasjonen som koronasmitten skaper.

Selv om han tilhører en av risikogruppene dersom han får viruset, er han ikke redd for å bli smittet.

– Nei, jeg er ikke redd for å bli syk. Jeg har vært med på mye gjennom 60 år som lege og frykter ikke å bli smittet.

Svarer på telefoner

Skaanes sitter nå i hjemmekarantene etter å ha vært i kontakt med en pasient med påvist koronasmitte i Engerdal. Men det hindrer ikke 85-åringen fra å jobbe.



Nå sitter han hjemme i huset på Drevsjø og svarer på spørsmål på telefon om korona fra innbyggerne i Engerdal.

– Det er mange som ringer med problemstillinger, som ikke fremgår tydelig av den informasjonen myndighetene har lagt ut. Noen har noen spesielle omstendigheter som gjør at de vil forhøre seg. Det er derfor jeg sitter her.

Han passer telefonen hele dagen.

– Det er ikke sånn at det ringer hvert 5. minutt, det er en god del telefoner, men ikke sånn at det belaster meg på noen måte, sier han.

Imponert ordfører

IMPONERT ORDFØRER: Ordfører i Engerdal Lise Storsnes (Samlingslista) skryter av den jobben Karl Ove Skaanes gjør for kommunen. Foto: Gerd Øverstad Galten

Ordfører i Engerdal Line Storsnes syns det er imponerende at en 85-åring stiller seg til disposisjon på denne måten han gjør.

– Det er til uvurderlig hjelp at Skaanes kan sitte å svare på telefoner. Det er mange telefoner til helsevesenet disse dagene.

Ordføreren sier det er viktig at pensjonister kan bidra på den måten han gjør.

– For en liten kommune er det veldig viktig at vi kan ta i bruk det helsepersonellet som vi har her i kommunen. For det er sårbart når vi er så få og da er det helt uvurderlig å ha hjelp fra for eksempel Skaanes.

Aldri vært sykmeldt

Karl Ove Skaanes har vikariert som fastlege helt siden han gikk av som overlege ved Rikshospitalet i 2008.

Han meldte seg til i Engerdal fordi det var stort behov for leger der. Siden har han vært vikarlege flere steder i landet, før han vendte tilbake og gjorde comeback som vikarlege i Engerdal i fjor høst.

Han sier ei kone i arbeid og stor arbeidslyst er årsaken til at han ikke har ønsket å pensjonere seg.

Etter over 60 år som lege har han ikke vært sykmeldt en eneste dag.

– Jeg har vært frisk og arbeidsfør og hatt stor arbeidslyst. Det har egentlig blitt sånn ved tilfeldigheter, jeg har ikke søkt på noen av jobbene. De har blitt meg tilbudt og så har de blitt forlenget og forlenget.

Gleder seg til å komme tilbake på jobb

ARBEIDSJERN: Den snart 85 år gamle legen Karl Ove Skaanes har vendt tilbake til Engerdal for å hjelpe helsevesenet der i den krevende situasjonen som koronasmitten skaper. Foto: Monika Søberg

Etter snart ei uke i karantene lengter den godt voksne legen tilbake til legekontoret.

Han gleder seg til neste fredag, da karantenetida er over.

– Jeg er frisk, bortsett fra at jeg har kjedsommelighetssykdom, fordi jeg er inaktiv på jobben, smiler han.

Legevikariatet hans i Engerdal går ut nå i mars. Da hadde han

planlagt å gi seg som lege, men han utelukker ikke at han fortsetter hvis det er behov for hjelp.



Han syns det er viktig at også pensjonister bidrar i den store dugnaden vi er oppi i forbindelse med koronautbruddet.

– Hvis folk føler seg friske og kapable er det fint at de hjelper til. For meg personlig skal jeg overveie å bidra mer utover, hvis det er behov for meg, sier Karl Ove Skaanes.