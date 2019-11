– Vi skyter ulv i Rendalen hvert år og hver gang kommer det nye inn, sier Erik Ola Helstad i SNO.

I 2004 vedtok stortingsflertallet, etter mye bråk, å opprette en ulvesone. Innenfor denne skulle ulven leve. I rovdyrforliket i 2004 ble man også enige om et såkalt bestandsmål: Ulv nok til å få tre kull i året i sonen.

Politikerne har vedtatt at det ikke skal være ulv i Rendalen, men det skjønner ikke ulven.

Her foregår det ulvejakt i Rendalen med helikopter.

Et eldorado for ulv

Rendalen kommune er nabokommune med ulvesona. I tillegg grenser de til Sverige hvor det er området med mye ulv. Helstad sier ulven liker seg fryktelig godt i den ulvefrie sona i Rendalen.

Erik Ola Helstad i Statens Naturforvatning, sier at ulven liker seg godt i Rendalen. Når ulv blir tatt ut, kommer det nye inn. Foto: Anne Næsheim / NRK

– Rendalen har mye uberørt natur over store områder, og det er rik tilgang på mye hjortevilt. Det er ganske naturlig at ulven ønsker å trekke inn her, sier Helstad.

Han mener det fortsatt vil bli skutt mye ulv i kommunen, og at nye ulver vil forsøke å danne revir med en gang andre er tatt ut og det er ledige arealer.

– Det er de første tilgjengelige og ledige arealene de treffer på når de vandrer ut av sona. Vi ser det veldig ofte at det er slik det skjer. Når det blir felt ulv, kommer det nye inn, sier Helstad.

Vil ikke ha ulvesone i Rendalen

Ordfører i Rendalen, Linda Døsen (Ap) ønsker ikke ulven velkommen selv om kommunen er ideell for ulv.

– Vi kapitulerer ikke, for da vet vi at det kommer til å ramme naboene våre hardt. Vi unner ikke andre det vi har stått i selv, sier Døsen.

Nabokommunene Tynset, Alvdal og Tolga er sauetette.

RENDALEN: Rendalen krysser mot ulvetette områder.

– Hvis forvaltningen hadde fungert, med uttak inne i sona så hadde det tallet ikke vært så høyt. Det drives ikke forvaltning innenfor ulvesona slik Stortinget har bestemt, og da tyter det dessverre ulv oppover strøkene her, sier Døsen.

Statssekretær i miljødepartementet, Atle Hamar (V), går ikke med på at det er forvaltningen sin skyld.

– Vi ser at de fleste ulvene som blir tatt i Rendalen, kommer fra Sverige. Slik innvandring er det vanskelig å forsikre seg mot, sier Hamar.

Vil ikke utvide ulvesona

Rendalen ligger utenfor sona, men er den kommunen det blir skutt mest ulv i. Til tross for de oppsiktsvekkende tallene, vil ikke stortingspolitikerne utvide sona.

– Stortingen har bestemt at ulvesona ikke skal utvides nord for dagens sone, og det tenker vi ikke å gjøre om på per nå, sier Hamar.

– All ulven som blir skutt der tatt i betraktning, bør ikke dette revurderes?

– Det foreligger ingen plan om det, nei.

– Når blir neste korsvei for en slik vurdering i så fall?

– Det har jeg ingen forutsetning for å uttale meg nærmere om, avslutter statssekretæren.

– Ikke fornøyd

Stortingspolitiker Anette Trettebergstuen (Ap) skylder på at regjeringen ikke forvalter ulvepolitikken slik Stortinget har bestemt. Foto: Bernt Sønvisen / Arbeiderpartiet

Anette Trettebergstuen er stortingspolitiker for Arbeiderpartiet, og er ikke fornøyd med jobben som gjøres av dagens regjering.

– Det er enormt mange ulver som er skutt i Rendalen. Det er frustrerende å være vitne til. Jeg skjønner veldig godt at det stilles spørsmål ved hele ulveforvaltningen. Men problemet i dag er at regjeringen ikke håndhever ulveforliket som Stortinget har forutsatt. Det er for mye ulv. Og uttakene blir ikke foretatt slik som rovviltnemndene ønsker det, sier Trettebergstuen.

Tor Andre Johnsen fra Frp sitter i regjering, men støtter ikke sin egen regjerings ulvepolitikk.

– Jeg er imot hele sona. Den fungerer ikke. Vi bør bare ha bestandsmål, så får ulven være der den er. Og så skyter vi alt som er over bestandsmålene, sier Johnsen.