Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Natt til lørdag ble svenske Värmland rød sone. Det betyr at hvis du kommer tilbake derfra nå, må du rett i ti dagers karantene.

Det var det mange som ignorerte lørdag.

– Det vi merket i dag var at det faktisk var urovekkende mye trafikk, og vi begynte å undre oss over hva i all verden det var som skjedde, sier fungerende seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Grensekontrollseksjonen Kongsvinger.

Det var Romerikes Blad som først omtalte at mange var på handletur selv om området ble rød sone ved midnatt.

Barnefamilier rett i karantene

UROVEKKENDE: Seksjonssjef Kjersti Bråthen ved Grensekontrollseksjonen Kongsvinger liker ikke at folk drar over grensa nå. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Det var mellom klokka 08 og klokka 14 lørdag totalt 53 personer ble pålagt å gå i karantene av tolletaten ved Magnormoen.

I flere av disse bilene var det barn som egentlig skal på skolen fra mandag.

– Det vi er litt urolige for er at vi ser det er en del barnefamilier som er over i Sverige. Når alle nå bli ilagt karantene, så hva med skolestart neste uke? Vi er bekymret for om de gjennomfører karantenen eller ikke, sier Bråthen.

Bråthen sier det ikke er noe kontrollapparat på plass og at det er basert på tillit at folk overholder karantenen eller ikke.

Les også: Ber om strengere tiltak for å slå ned smitten

Ignorerer rådene

Mange tok altså turen over grensa lørdag, og forklaringene var flere da tollmyndighetene stanset dem på vei tilbake.

– Noen forklarer at de ikke har fått med seg endringen. Det er forunderlig. Andre virker som dem ikke bryr seg og ignorerer at man faktisk nå ikke bør ferdes over til Sverige, forteller Kjersti Bråthen.

– Hva synes dere om at folk bevisst kjører over grensa selv om de vet at de må i karantene?

– Vi som jobber ute i kontrollen synes dette er trist. Dette er fortsatt en dugnad. Skal vi kunne studere og ha barna på skolen er vi nødt til å hjelpe hverandre for å holde smittetallene nede, avslutter Bråthen.