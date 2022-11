– Det er kjempeviktig. Utgiftene er høye og studielånet er lavt, sier Nicole Landwehr om de 50 millioner kronene regjeringen har fordelt til 17 universitet og høyskoler.

Pengene skal dekke utgifter til reise og bolig for studenter som har praksisplass langt unna studiestedet.

Nicole tar en bachelorgrad i sykepleie ved NTNU Gjøvik og bor på hybel. Annenhver helg reiser hun de ca. 140 kilometerne hjem til Hallingdal der hun har hus, mann, to barn og to hunder. Landwehr har praksis i alle tre studieårene. Forrige skoleår pendlet hun til Nord-Aurdal i Valdres, ca. 90 kilometer fra studiestedet.

Med to bosteder og ett praksissted pendler Landwehr mye i løpet av et skoleår. Selv om hun fikk støtte fra NTNU regner hun med at kjøringen kostet henne over 3000 kroner i måneden.

– Det er altfor lite praksisplasser i nærheten, så vi er nødt til å komme ut for å kunne prøve oss i de jobbene. Men det går mye tid til det, og mye penger, forteller hun.

Sykepleierstudenter bruker halvparten av utdanningen i praksis, uten økonomisk støtte: Caroline Marie (21) krever å få støtte i praksisperioden

Kjent «flaskehals»

I 2022 er det opprettet flere studieplasser i sykepleie. For at studentene skal komme ut i arbeidslivet er det helt avgjørende at det også er nok praksisplasser.

Tilgang på praksisplasser er en av de største flaskehalsene for å få utdannet mer helsepersonell.

Nå får utdanningsinstitusjonene støtte for å gjøre det lettere for studenter å ha praksisplass langt fra studiestedet. Studiestedene har selv meldt inn hva som er behovet.

Marit Knutsdatter Strand (Sp) mener det trengs mange flere sykepleiere rundt i hele Norge.

– Regjeringen ønsker at det blir utdannet flere sykepleiere som kan ta de jobbene som står tomme i kommunene, sier Strand. Strand tror pengestøtten kan bidra til at flere klarer å fullføre utdanningen på normert tid.

Bevilgningen på 50 millioner kroner kom i revidert nasjonalbudsjett i 2022.

NTNU, UiT – Norges arktiske universitet, Høgskulen på Vestlandet og VID vitenskapelige høgskole i Oslo er blant de som får mest.

Sykepleierforbundet ønsker bevilgningen velkommen

Norsk Sykepleierforbund mener pengene fra regjeringen er et viktig grep for å bedre både kvalitet og kapasitet i kommunene. Leder Lill Sverresdatter Larsen sier mange sykepleierstudenter slutter underveis i studieløpet på grunn av økonomi.

– Med store avstander må man ha hybel både på studiestedet og der man skal ha praksis. I tillegg må man reise, kanskje med fly.

Sverresdatter Larsen peker på at økonomiske hensyn har svært mye å si for studentene ettersom om lag halvparten av utdanningen består av praksis. Hun tror det kan ha store effekter

– Effekten er at vi kan få flere studenter som fullfører studiet og faktisk blir sykepleiere. Og så tror jeg det blir lettere å rekruttere ut i kommunene, sier hun.

OPPTAR STUDENTENE: Sykepleierstudentene på NTNU Gjøvik støtter Landwehr og sier hun snakker på vegne av alle. – Det er litt frustrasjon, og vi har snakket mye om det. Dette er penger som er viktig for oss. Man vil jo ha litt gøy og, og ikke bare jobbe og studere, sier Landwehr. Foto: Roar Berntsen / NRK

– Kjempestort samfunnsbehov

Høgskolen i Innlandet er en av utdanningsinstitusjonene som mottar midler. Instituttleder Ole Petter Hjelle kaller det for et viktig bidrag mot «flaskehalsen» i dagens sykepleierutdanning.

– Det er et kjempestort samfunnsbehov for flere sykepleiere. Vi mangler 6500-7000 sykepleiere i Norge i dag. Og flaksehalsen er altså antall praksisplasser vi har. Jo flere praksisplasser vi får, og ordninger som støtter opp under det, jo flere sykepleiere kan vi utdanne, sier han.

TROR DET VIL BEDRE ØKONOMIEN: – Hadde vi hatt flere praksisplasser så kunne vi utdannet flere sykepleiere - som også hadde vært positivt for vår økonomi, sier Hjelle. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Hjelle sier de i dag må begrense antallet sykepleierstudenter, fordi det ikke finnes nok praksisplasser.

Selv om midlene som bevilges skal gå til studentene, tror han det vil bedre økonomien også for høgskolen.

– For vi får jo penger for hver student som går gjennom studieløpet.

Lever ut drømmen

I sommer sa kunnskapsdepartementet at de ikke vil endre studiestøtta for sykepleierstudentene, men heller hjelpe de som må langt vekk i praksisperioden.

Når Nicole er ferdig utdannet har hun om lag en halv million kroner i studielån.

Kostnader til reise og bolig de største utgiftspostene, selv om hun og andre studenter får støtte til de aller lengste reisene.

Landwehr er fra Tyskland. Hun er glad for at hun har fått mulighet til å studere sykepleie etter at hun ble voksen.

– Jeg har egentlig villet bli sykepleier siden jeg var 12 år.

Hun forteller at studenter over 30 år får noe mer studielån enn yngre studenter. På den andre siden har de eldre studentene mer utgifter.

Studenter over 30 går glipp av studentrabatter. For Landwehr sin del handler det også om familieforpliktelser.

Annenhver helg reiser hun hjem til Hallingdal. Da jobber hun i helsetjenesten i kommunen. Og bruker tid sammen med familien.

– Mitt valg, sier studenten og ler.