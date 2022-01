Mattias (17) har kjøretimer med en 27 år gammel Volvo

17-åringen gleder seg til å ta førerkortet i mai. Han er veldig interessert i bil, og har en klar idé om hva slags bil han skal skaffe seg.

– Det blir nok en gammel bil. Mest sannsynlig en Volvo, sier Mattias Lavik Johnsgård.

Og det er mange unge som tenker som han, ifølge kjøreskolelærer, Ole Martin Pedersen. For at ungdommene skal være trygge når de skal ut på veien alene, har de skaffet en gammel bil de kan øve med.

Bilen, en Volvo 940 Turbo, er snart som veteranbil å regne.

Blir tryggere på veien

Lavik Johnsgård sier det er stor forskjell på å kjøre en nyere bil og Volvoen de har skaffa hos Felgen kjøreskole i Lillehammer. For eksempel å lære bakkestart er noe annet.

– Her må du bruke føttene dine og føle deg fram, hvis du ikke skal spinne for eksempel. Og du har ikke så mye hjelpesystemer som hjelper deg hele tiden, sier 17-åringen.

FORNØYDE: Både lærer og elev er tilfreds med modellen Volvo 940 Turbo. Ole Martin Pedersen lærer Mattias Lavik Johnsgård hvordan man kjører en gammel bil. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Faren for å havne i en ulykke er størst det første året. Og hvis man har kjørt en helt annen bil i opplæringen, så er den overgangen veldig stor, og det blir mye man få finne ut på egen hånd.

Det sier kjøreskolelæreren, Ole Martin Pedersen. Han tror elevene blir tryggere om de ikke bare venner seg til å kjøre en flunkende ny firehjulstrekker, for så å gå over til å kjøre en gammel bil.

– All statistikk viser at god utdanning gir mindre ulykker. Vi håper det kan bidra til at de som skal kjøre disse gamle bilene kan føle seg tryggere fra dag 1.

Trafikksikkert

Tall fra Trygg Trafikk viser at færre omkom i trafikken i 2021 enn året før. Det er fremdeles menn som oftest havner i ulykker på veien.

Marianne Marianne Solbraa er regionleder for Trygg Trafikk i Innlandet. Hun sier det opplagt er tryggest å kjøre i nyere biler. Men sier mange unge ikke har råd til å skaffe seg det.

REGIONLEDER: Marianne Solbraa setter pris på at kjøreskolene lærer unge å kjøre gamle biler. Foto: Arne Sørenes / NRK

– Du må kompensere veldig når du kjører en eldre bil. Da må du lære eleven at man må se seg enda bedre for, man må stille inn hodestøtten godt og kjøre enda mer varsomt enn om man hadde en nyere bil.

Derfor mener hun det er en veldig god ide å la elevene øve seg sammen med kjørelærer i eldre modeller.

– At det er noen som kan faget, og kan forklare hva man må ta hensyn til når man kjører en eldre bil, det er viktig for oss i Trygg Trafikk.

Som å være på rånetur

Ifølge Ole Martin Pedersen appellerer den 27 år gamle bilen til alt fra bilinteresserte «rånegutter» til folk man ikke skulle tro at var opptatt av bil. Og læreren mener at den gamle doningen danker ut de nye og mer fancy modellene.

– Vi har jo nye og fine biler i bilparken vår, vi, men denne her skinner virkelig. Og det er jo denne man ser når man kommer inn på parkeringsplassen!

OPPLÆRING: Stemningen er god når Mattias Lavik Johnsgård får undervisning i den 27 år gamle Volvoen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Og det er ikke tvil om at Mattias Lavik Johnsgård synes det er stas. Selv har han praksis hos Bilia.

– Det er jo noe for seg selv, å kjøre eldre bilder. Har du bilinteresse blir det ekstra gøy å kjøre en sånn bil, sier 17-åringen.