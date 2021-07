Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitteutbruddet knyttes til et ungdomsmiljø i kommunene Lunner, Jevnaker, Ringerike og Gran.

–Vi er sikre på at dette i alle fall kan knyttes til et par private fester, sier kommuneoverlege i Gran, Are Løken.

Disse festene var fredag 2. juli og lørdag 3. juli i Gran.

Alle festene har vært utendørs.

Det er stort sett 17, 18 og 19-åringer som var med på disse festene, legger kommuneoverlegen til.

20 ungdommer er påvist smitta til nå og flere tiltals er i karantene.

Det er ikke klart hvor smitten kommer fra.

Ikke brutt smittevernregler

Så fort kommunene ble kjent med at flere som var på disse festene ble smitta, så satte kommunene i gang et omfattende springsarbeid.

I UNGDOMSMILJØ: Smitteutbruddet her knyttes til et ungdomsmiljø i de tre kommunene Lunner, Jevnaker og Ringerike, sier kommuneoverlege i Gran, Are Løken. Foto: Ivar Arne Nordrum / NRK

Det er ikke funnet noe brudd på smittevernreglene til nå.

Kommuneoverlegen roser ungdommene som de har vært i kontakt med i dette kartleggingsarbeidet.

–Alle har vært positive og samarbeidsvillige, så det har vært veldig bra, sier han.

Kommunene har brukt mye ressurser for å få en oversikt over blant annet nærkontakter, for å få satt disse i karantene.

Mange andre er også bedt om å teste seg.

Forventer flere positive prøver

Flere av ungdommene som fikk påvist koronasmitte, hadde fulgt oppfordringen om å la seg teste frivillig.

Kommuneoverlege i Gran, Are Viken venter svar på flere prøver senere denne søndagen.

Han regner med at flere av disse vil ende opp med positive resultat - altså at antallet smittede vil øke.

Kommuneoverlegen minner også om at smittevernreglene ved sosial kontakt gjelder fortsatt.

Blant annet å bruke munnbind i store forsamlinger, når det ikke er mulig å holde god avstand.