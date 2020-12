Hver fjerde beboer på sjukehjem smittet

7 ansatte har også fått påvist korona på sjukehjemmet som har 40 beboere.

– Meget alvorlig

– Det er en meget alvorlig situasjon. Vi har jobbet nesten døgnet rundt siden torsdag for å teste pasienter og ansatte hver tredje dag med hurtigtester for å få raskest mulig svar.

Det sier kommuneoverlegen i Elverum, Knut Skulberg. Han forteller at flere av pasientene har andre sykdommer fra før. Det gjør situasjonen svært kritisk.

– Flere av pasientene er dårlige i utgangspunktet, så det er derfor veldig bekymringsfullt at de nå blir smittet av covid-19.

Han forteller at sjukehjemmet har innført strenge tiltak for å begrense smittespredninga, men samtidig kunne behandle pasientene. Det betyr blant annet at beboerne ikke kan mottatt besøk.

– Pasientene er isolerte og det brukes fullstendig smittevernutstyr i all kontakt med dem, men også mellom personalet.

BEKYMRET: Kommuneoverlegen i Elverum, Knut Skulberg, er bekymret over koronautbruddet på Moen sjukehjem. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

I tillegg til de ansatte som er satt i isolasjon, er flere av de faste ansatte i karantene. Skulberg forteller at det jobbes iherdig med å få arbeidskabalen til å gå opp i jula.

– Vi jobber mye med å kunne opprettholde full bemanning. Det er jo en utfordring men vi har klart så langt å holde det oppe.

Brumunddal er også hardt rammet

Flere sjukehjem i Innlandet er nå hardt rammet av korona. På Brumunddal sykehjem er 8 pasienter og 10 ansatte nå i isolasjon på grunn av koronasmitte. Driftsleder for helse og omsorg i Ringsaker, Sverre Rudjord oppfatter allikevel at de har kontroll over situasjonen.

– Både Brumunddal og Tømmerli sykehjem har hatt koronatilfeller, men Tømmerli er per nå smittefritt. Så vi ser at situasjonen begynner å roe seg, og vi føler at vi har kontroll på situasjonen så langt.

Også på sjukehjemmene på Ringsaker jobbes det iherdig med å ha nok folk på jobb.

Rudjord forteller at til sammen 70 ansatte er i karantene på Brumunddal og Tømmerli sjukehjem.

– Det er en veldig krevende situasjon med mange faste ansatte som er i karantene, som gjør at flere vikarer må jobbe dobbelt. Det blir en travel jul, sier Rudjord.