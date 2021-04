Smitteutbrudd på sykehjem på Vinstra: – Alvorlig og svært krevende situasjon

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Smitten ble oppdaget tirsdag. På kort tid ble det påvist 17 smitta i kommunen.

– Smitten kom brått og uventa på, sier kommuneoverlege Anders Brabrand.

Sju av de smittede er beboere ved Sundheim Bo- og Treningssenter i Nord-Fron kommune i Gudbrandsdalen. Også en ansatt er bekrefta smitta.

Sundheim er det eneste sykehjemmet i kommunen. Det har ikke vært smitte på sykehjemmet tidligere.

Det er grunn til å tro at de fleste beboerne på sykehjemmet er vaksinert.

Alvorlig situasjon

På kommunens hjemmesider opplyses det om at rundt halvparten av innbyggere i aldersgruppa 65 til 74 år er vaksinert.

425 innbyggere i Nord-Fron er fullvaksinerte, og det gjenstår 2 463 som skal vaksineres.

Brabrand forteller at smittesituasjonen er alvorlig.

– Det har ikke vært smitte på sykehjemmet tidligere, så det er veldig alvorlig. Man vet jo at eldre personer med underliggende sykdommer har en høy risiko i utgangspunktet.

FØRSTE UTBRUDD: Anders Brabrand, kommuneoverlege i Nord-Fron, forteller at smittesituasjonen i kommunen kom brått på. Dette er første gang noen er smitta av covid-19 på sykehjemmet. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Brabrand forteller at kommunen har fått 17 nye smittetilfeller i løpet av få dager.

– Vi hadde to positive hurtigtester for to dager siden. På tirsdag ble det meldt om ytterligere sju positive, så åtte nye senere på kvelden. Det er mange smittetilfeller for en kommune som Nord-Fron.

Kan ikke utelukke flere smittede

Kriseledelsen var samlet tirsdag kveld. Det er satt inn flere tiltak for å imøtekomme situasjonen.

Sykehjemmet er stengt for besøk inntil videre.

«Personressurser er omprioritert internt innen pleie og omsorg. Det vil foregå fortløpende testing de neste dagene», skriver kommunen i en pressemelding.

Pårørende av de berørte pasientene er varsla.

Ordfører i Nord-Fron, Rune Støstad forteller at situasjonen er spesielt krevende for de ansatte på Sundheim.

– Dette er en alvorlig og svært krevende situasjon. Det er fortsatt stort fokus på å få kontroll.

AVGJØRENDE MED SMITTESPORING: – Vårt smittesporingsteam har klart å spore smittevegen, noe som er helt avgjørende i den situasjonen vi er, sier ordfører Støstad. Han mener situasjonen i Nord-Fron er alvorlig. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Støstad sier de ikke kan utelukke at det vil komme flere smittetilfeller de neste dagene.

– Vi har en form for kontroll, men slike utbrudd er vanskelig. Dette er et utrolig stort og krevende arbeid.

Han legger til at folk i Nord-Fron kan være trygge på at de gjør alt de kan for å få kontroll på situasjonen. Kommunen har tett dialog med FHI om håndteringen av situasjonen.

– En må ivareta dem som har fått påvist smitte, både beboerne, ansatte og pårørende. Det er vanskelig, men vi har dyktige folk innenfor smittesporing, sier han.

Ber folk teste seg

Én av dem som har fått påvist smitte var på Otta natt til søndag.

Brabrand, og kommuneoverlege i Sel Therese Renaa oppfordrer alle som befant seg i området utenfor Circle K på Otta natt til søndag til å teste seg i sin hjemkommune.

En av de smitta har også vært på kinarestauranten på Vinstra lørdag.

Gjester som har vært i restauranten mellom klokka 16.00 og 20.00 denne dagen bes om å melde vakttelefonen i kommunen.