På ni måneder ble livet snudd på hodet.

Både ungdomstida og fullføring av grunnskolen ble lagt på vent.

– Jeg har aldri angret, sier Heidi som nå er 16 år.

Hun er halvparten så gammel som snittalderen til kvinner som føder barn i Norge. Og er en av få jenter under 17 år som fødte i fjor.

Fra høsten skal mammarollen kombineres med fullføring av tiendeklasse på ungdomsskolen på Rena.

Overraskende start på 2020

Siste kvelden av 2019, nyttårsaften, hadde 14 år gamle Heidi veldig vondt i magen. Så vondt at faren tok henne med til legevakta dagen etter.

Der lyttet de til magen. Heidi og faren fikk ikke vite annet enn at hun måtte til fastlegen.

Der fikk hun vite at hun var 16 uker på veg med et barn. Da svartna det for Heidi.

– Jeg ble overraska og sjokkert, sier hun.

Og bekymra for hva faren ville si. For hun hadde ikke turt fortelle foreldrene at hun var seksuelt aktiv som 14-åring. Og hun hadde ikke sørget for å bruke prevensjon.

STOR STØTTE: Heidi er glad for at pappa Thomas og mamma var klare på at de ville støtte henne uansett hvilket valg hun tok. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Pappa Thomas var like sjokkert.

– Vi trodde kanskje vi hadde ei lita stund til før hun måtte begynne med prevensjon, sier han.

Men nå var det for sent.

Flere generasjoner med unge mødre

Både moren, mormoren og oldemoren til Heidi ble også mødre i ung alder. Derfor hadde hun allerede i 12-årsalderen tenkt hva hun sjøl kom til å gjøre hvis hun ble gravid mens hun var ung.

Medisinsk fødselsregister viser at antallet jenter under 17 år som føder barn har gått ned fra 127 i 2016 til 42 i fjor. Antallet aborter har også gått ned de siste årene.

Hovedårsaken til at stadig færre tenåringer blir gravide er stadig bedre kunnskaper om prevensjon, i følge Folkehelseinstituttet.

Noe av det første foreldrene sa til Heidi var at de kom til å støtte henne uansett hvilket valg hun tok.

– Det hjalp veldig på. For min del så ble abort helt feil, sier hun.

Hun bestemte seg for å beholde barnet tross at hun var 15 år, og at mange ville ha meninger om at hun ble mor i så ung alder.

ÅPEN: Sommeren 2020 var Heidi høygravid og 15 år. Hun valgte å være åpen på sosiale medier under hele svangerskapet. Foto: PRIVAT

Under svangerskapet fikk hun tett oppfølging av både jordmor og foreldrene. Og hun valgte å fortelle åpent om svangerskapet på Instagram og Snap.

– Jeg ville vise at jeg får det til selv om jeg er ung, sier hun.

Hun har blitt kontaktet av flere som har valgt annerledes blant annet fordi de tror de ikke får det til og de er redd for hva andre vil si.

Heidi har ikke brydd seg så mye om hva andre måtte mene om valget hun tok. Og hun klarer å sile ut de stygge kommentarene hun får, siden det kommer mange positive tilbakemeldinger.

– Jeg gjorde mitt valg og respekterer hvis andre tar et annet valg, sier hun.

Ville ikke bo hos foreldrene

18. juni 2020 ble Mia født på sjukehuset i Elverum. Plutselig sto 15-åringen med et barn i armene som hun har ansvar for resten av livet. Hun har aleneomsorg siden pappaen til jenta ikke er med i bildet.

LYKKELIG: Sommeren 2020 ble Mia født. 15 år gamle Heidi gikk inn i mammarollen. Foto: PRIVAT

– Jeg følte meg klar for det sjøl om det var veldig tidlig, sier hun.

Rett etter fødsel bodde de to på et barne- og familiesenter i Fredrikstad i regi av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Hun kunne ha bodd med familien med to søstre og en bror da hun kom hjem. Men valgte å flytte i egen leilighet.

– Jeg var redd det ville føles som om barnet mitt var ei søster i stedet for at det var datteren min, hvis jeg bodde med mamma og pappa og søsknene mine, sier hun.

Hun vil ta ansvaret sjøl og bor derfor i en leilighet ikke så langt unna foreldrene. Med pengene hun får, for å være alene med datteren, klarer hun å sette av en tusenlapp hver måned på sparekontoen til Mia.

HVERDAG: 16-åringen Heidi valgte å flytte i egen leilighet da hun ble mamma. Ingen tar ut av oppvaskmaskinen eller betaler regningene for henne. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Foreldrene synes det var tøft av henne å ta den avgjørelsen. Men skjønte at hun hadde behov for å føle at hun var selvstendig.

Og de er alltid i nærheten.

– Til nå har hun egentlig spurt lite om barnevakt, sier Thomas.

Kan ikke være spontan

Selv om Heidi synes det første året som mamma har gått veldig bra har det sine utfordringer.

Mange andre på hennes alder er mer ute enn hjemme. De kan som regel møtes når de vil. Det kan ikke Heidi.

– Ungdommer kan jo være veldig spontane og jeg kan ikke være spontan, sier hun.

Sjøl om både hun og vennene synes det er litt kjedelig, overskygger ikke det gleden over å ha fått ansvar for Mia.

NETTOPP BARN SELV: Heidi hadde akkurat solgt unna sine egne kosebamser da hun oppdaget at hun var gravid. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

Når skolen starter opp blir hverdagen ganske annerledes for Heidi enn de andre tiendeklassingene.

Først må hun levere i Mia i barnehagen, og rett etter skolen har hun både datteren og lekser å tenke på.

– Det blir jo forskjell men det blir jo greit å komme tilbake til rutiner for å få en utdannelse, sier 16-åringen.

For hun vil jobbe med noe knytta til helse. Det var hun innstilt på allerede før hun ble mamma som 15-åring.