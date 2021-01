14 personer er evakuert etter brann i Skjåk

14 personer er evakuert etter at det i natt begynte å brenne i et landbruksverksted på en gård i Gjøingsli i Skjåk.

Ingen personer ble skadd i brannen, men bygget brant helt ned.

Det skal stå to flasker med acetylen i bygget. Det er en gass som blant annet brukes når man skal sveise.

Naboer har derfor blitt evakuert på grunn eksplosjonsfaren.

– Det er etter anbefaling fra brannvesenet, som er faginstans på slike gassflasker, sier Per Solberg, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

– Det er en eksplosjonsfare når dette blir oppvarma, og da har vi en sikkerhetsavstand som vi skal forholde oss til. Derfor har vi evakuert nærliggende naboer.

FLAMMER: Det var store flammer i landbruksverksted som brant ned i Skjåk i natt. Foto: Henry Johansen

Våkna av knitring utenfor

– Ni personer er sendt til kommunehuset i Skjåk, og er tatt hånd om av kommunen. Fem personer har tatt inn hos naboer eller slektninger i området, sier Solberg.

Henry Johansen er en av dem som ble evakuert. Han bor bare ti meter unna brannstedet.

– Jeg våkna klokka ett i natt av at det knitra og spraka ute, og da jeg åpna øynene lyste det opp flammer inne på soverommet mitt. Da jeg titta ut så jeg at verkstedet sto i fyr, sier han.

SAMLET: Flere av de evakuerte ble tatt med til kommunehuset i Skjåk. Blant dem var Henry Johansen, her sammen med ordfører Edel Kveen. Foto: Even Lusæter / NRK

– Har heldigvis gått bra

Ordfører i Skjåk, Edel Kveen, forteller at hun ble oppringt klokka fire i natt.

– Da dro jeg ned så vi fikk åpna kantina på kommunehuset, slik at de som var evakuerte kunne komme hit, sier hun.

– Det har gått bra. Det er klart at folk skvetter når de blir vekt på natta, og det første de ser er politiet. Så det er klart at man da blir redd for sine, sier Kveen.

Vegen forbi er stengt

Fylkesveg 2650 som går forbi brannstedet er stengt for gjennomkjøring. Dette er også på grunn eksplosjonsfaren.

– Den vegen går forbi stedet der, og den holdes stengt noe utover dagen. Det blir tatt en fortløpende vurdering på hvor lenge det blir nødvendig å holde folk unna, og holde vegen stengt, sier Solberg.

Alternativ rute er via riksveg 15, ifølge Vegtrafikksentralen øst.