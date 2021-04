13 smittet på folkehøgskole

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Marerittet har rammet Hedmarktoppen folkehøgskole på slutten av skoleåret. Koronaen slo til i helga, og viruset har spredd seg raskt. 13 elever ved den kristne skolen er koronasmittet.

Undervisningen er stanset, og innlosjeringen av elevene er omorganisert for å hindre videre smitte.

Rektor og daglig leder ved skolen, Geir Byberg, sier situasjonen er utfordrende.

– Det er en god del nærkontakter som nå skal på enerom og være i karantene og i ventekarantene. Det er løpende kontakt med kommunen for å få folk på hotell, de som vi ikke har plass til her på huset.

Hedmarktoppen folkehøyskole har 178 elever som bor på internater, hytter eller hybler på skolen. Ingen er per nå alvorlig syke, og de smittede følges opp i samarbeid med legevakt.

– Det kraftigste symptomet til nå er litt feber og en svak influensa. Men det er tidlig. Det er en person som har hatt det litt lenger, og så er det noen som testet positivt i dag. Og der er det ikke mye symptomer enda, sier rektor Byberg.

Organiserer karantene og isolasjon

Det var lørdag 10. april det ble meldt at en person ved skolen hadde testet positivt for covid-19. Søndag kom et mobilt testteam til skolen, og alle elever ble testet. Samtidig ble alle lærerne meldt opp til ordinær testing.

Mandag ble det påvist positivt svar på ytterligere 12 tester gjort ved skolen. 11 av de 13 smittede tilhører samme kohort. Kohortene ved skolen er på mellom 15 og rundt 30 personer.

– I helgen samarbeidet vi med skolens administrasjon for å organisere karantene og isolasjon. Vi har et godt samarbeid med både elevene og skolens ledelse, forteller kommuneoverlege i Hamarregionen, Einar Sannerud Stødle.

Han sier imidlertid til HA at man ikke kan utelukke flere smittede, siden det er snakk om mange personer som har hatt omgang med hverandre.

KARANTENE: Elev Håvard Fredwall må flytte ut av skolen og ned på hotell i Hamar, som følge av situasjonen. Han syns det er kjedelig, men vil gjøre det beste ut av situasjonen. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / Marte Iren Noreng Trøen

Elev: – Det er jo kjipt

En av elevene ved skolen, Håvard Fredwall, er i karantene og skal dra på hotell da NRK møter ham mandag ettermiddag. Karantenen vil være mellom 7 og 20 dager. Han syns situasjonen er kjedelig.

– Det er jo kjipt. Men vi har jo sluppet helt unna fram til nå. Skolen har vært flinke og hatt gode retningslinjer. Men det kom korona til slutt, og det selv om vi var i det man kaller rød sone. Vi har hatt avstand til alle linjer og i forbindelse med måltider.

Han innrømmer det vil bli en overgang fra en sosial skolesituasjon til karantene.

– Jeg har med meg gitaren, så det blir YouTube og gitar. Så får vi se hva vi kan finne på etter hvert.

FOLKEHØGSKOLE: Hedmarktoppen Folkehøgskole har 178 elever som bor på internater, hytter eller hybler. Nå flyttes mange av elevene for å forsøke å stoppe smitten. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / Marte Iren Noreng Trøen

Test nummer to var positiv

Rektor Geir Byberg sier smitteutbruddet stammer fra påskeferien, og at en elev hadde med seg smitte.

– Det som er viktig er at de det gjelder ikke skal føle skyld for det her. For de hadde gjort alt riktig, de hadde testet seg og testen var negativ, men så har man båret med seg smitte likevel. Og test nummer to ble positiv.

– Er du redd for at utbruddet sprer seg til andre kohorter?

– Ja, det er der vi legger ned all innsats nå. Å få spredd folk mest mulig og få folk i karantene.

– Kan smitten ha spredd seg til andre steder i kommunen?

– Hvis vi har gjort som vi har fått beskjed om, nemlig å holde oss her, så skal ikke det ha skjedd. Men jeg kan jo ikke garantere for noe. Men retningslinjene er at vi holder oss her på skolen til karantenetiden er ferdig.

– Hvordan skal man få elevene til å holde seg på rommene?

– Alle de smittede får mat på rommene. De som er i karantene henter i en luke med avstand. De andre spiser med god avstand der de er. Det er ingen luksus for øyeblikket, for de har fått beskjed om ikke å være i fellesområder. Så vil vi kunne lette opp litt når vi får kontroll.