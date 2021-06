Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det er nå ca. 1200 i karantene i Gjøvik og Toten. I dag ble det bestemt at flere klasser ved Gjøvik videregående skole må gå i karantene.

Situasjonen har delvis sammenheng med et utbrudd ved flere russebusser i Gjøvik for noen dager siden. Det er uklart hvordan smitten er kommet inn i bussene, men smittevegene blant russen er kartlagt.

Vanskeligere på grunn av gjenåpningen

JOBBER MED SMITTESPORING: Kommuneoverlege i Gjøvik, Siri Fuglem Berg. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Kommuneoverlege Siri Fuglem Berg i Gjøvik legger ikke skjul på at det er en krevende situasjon med nesten 600 personer i karantene.

– Det er et paradoks at gjenåpningen av Norge faktisk har ført til at de smittede har hatt flere nærkontakter enn de ellers ville hatt, sier hun.

– Dermed blir det mer arbeidskrevende for våre smittesporingsteam å kartlegge hvem og hvor mange de smittede har vært i kontakt med.

– Så arbeidssituasjonen er verre nå enn det ville vært for en måned siden?

– Ja, gjenåpningen fører til en voldsomt mye større jobb for oss som må drive smittesporing.

Selv om det er feriestart nå, får dette konsekvenser for opptaksprøver til videre utdanning, arrangementer og ferieplaner.

Smitten blant ungdommene har også fått konsekvenser for deres familier. Det høye antallet i karantene skyldes at de smittede ungdommene har mange nærkontakter i sitt miljø og sine husstander.

Da smitteutbruddet blant russebussene ble kjent tidligere i uka, gikk både Gjøvik og Lillehammer kommune ut med informasjon om hvilke steder russen hadde vært innom.

– Bruk smittesporingsappen!

Kommuneoverlege i Vestre Toten, Jens Mørch. Foto: Dag Kessel / NRK

I Vestre Toten er det nå 200 i karantene, og det er 13 personer i isolasjon.

Kommuneoverlege i Vestre Toten og Søndre Land, Jens Mørch, mener at det ikke er riktig å legge skylden på russen for det som har skjedd. Han mener at når smitten først kom inn i russebussene, har spredningen blitt forsterket fordi ungdommene ikke visste at de hadde smitte.

– Det er nå det er viktig å bruke smittesporingsappen. Den kan føre til at folk raskere oppsøker teststasjoner, slik at vi får oversikten over smittesituasjonen, sier han.

– Kom gjenåpningen av Norge for tidlig?

– For vår region har det helt opplagt kommet for tidlig. Her er det langt fra over.

Han får støtte av kommuneoverlege Rebecca Setsaas i Østre Toten. Der er det nå 400 i karantene.

– Her er det bare en tredel som er vaksinerte. Covid-19 kan fortsatt gjøre stor skade. Vi er slitne etter å ha jobbet med dette 365 dager i året.