Kongsvinger kommune har fått status som mistenkt, etter at en 11 år gammel skoleelev kollapset på veg hjem fra skolen og senere døde på sykehuset.

Skolen var informert om at 11-åringen hadde en alvorlig allergi, men informasjonen om hvordan gutten kunne reagere, skal ikke ha blitt gitt videre til lærerne som hadde ansvaret for gutten i skoletida.

– Vår oppfatning av det vi har funnet i etterforskningen så langt er at kommunen har fått informasjon fra foresatte om guttens meget alvorlige allergi og hvordan han reagerer hvis han får i seg melk. Den informasjonen kom aldri videre, sier politiinspektør Henning Klauseie til NRK.

Lærerne visste dermed ikke at gutten kunne få allergiske reaksjoner inntil to timer etter at han fikk i seg melk, sier Henning Klauseie.

SYSTEMSVIKT: Politiinspektør Henning Klauseie sier skolen ble informert om guttens allergi, men at informasjonen ikke bli brakt videre til guttens lærere. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Ikke forsvarlig

Kongsvinger kommune kan bli straffet med en såkalt foretaksstraff, det vil si en bot.

– Kommunen er da mistenkt for ikke å ha innrettet virksomheten sin på en fullt ut trygg og forsvarlig måte, og ikke brukt den informasjonen de har fått fra foresatte om hva som skulle gjøres dersom gutten ved et uhell fikk i seg melk, sier Henning Klauseie.

Det var VG som omtalte saken først.

Ifølge avisa har ikke Kongsvinger kommune tatt stilling til spørsmålet om straffskyld etter tragedien på Langeland skole.

Boller på skolekjøkkenet

Den 11 år gamle gutten fikk i seg melk ved at han spiste litt av en bolle på skolekjøkkenet.

Politiinspektør Klauseie forteller at en av gruppene på skolekjøkkenet mislyktes med bollene og fant ut at de kunne smake på dem.

– Han fikk da i seg av en bolle med melk, som han da ikke tåler, sier Klauseie.

Han sier at ingen enkeltpersoner eller ansatte på skolen er mistenkt i saken. Kommunen har ansvar for alle virksomheter i organisasjonen.

– Så det er kommunen, og foreløpig ingen enkeltpersoner som har blitt mistenkt i saken.

BOLLER: Gutten fikk i seg en bit av en bolle med melk i på skolekjøkkenet på Langeland skole. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Ta stilling til straffskyld

Den endelige obduksjonsrapporten er ikke klar ennå.

Det gjenstår også noen flere etterforskningsskritt og avhør.

Men politiinspektør Klauseie sier det ikke er noe i etterforskningen som tyder på annet enn at gutten fikk en alvorlig og kraftig allergisk reaksjon, og at det var det som førte til at han døde.

– Så vil kommunen på nytt bli bedt om å ta stilling til spørsmålet om de erkjenner straffskyld eller ikke, sier Klauseie.

Tragisk

Kommunedirektør i Kongsvinger, Lars A. Uglem, og ordfører Eli Wathne (H) har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelser.

Til VG svarer kommunedirektøren at det ikke er aktuelt å kommentere detaljer i saken mens den fortsatt er under etterforskning.

– Det er en meget tragisk hendelse, og det er selvfølgelig viktig for alle berørte, også kommunen, at den er så godt opplyst som mulig, skriver kommunedirektøren i en e-post til VG.