Tallet på smittede i Gjøvik kommune øker stadig.

Onsdag ble 297 elever og 24 lærere ved Kopperud skole satt i karantene. I tillegg er 220 elever og 60 lærere på Gjøvik videregående i karantene.

Til sammen er nå over 1200 elever og 90 lærere ved skolene i Gjøvik i karantene.

Tirsdag ble det registrert hele 23 nye smittetilfeller i byen. Onsdag morgen dukket det opp tre nye.

Til sammen er nå 82 personer registrert smittet i løpet av oktober måned.

Krevende for elevene

Elevrådsleder ved Gjøvik videregående, Josue Kongolo Ilunga, sier elevene er inne i en krevende periode nå.

– En del elever synes det er ugreit å være hjemme. Det er jo ikke alle som jobber så godt med hjemmeskole. Mange sliter med å holde fokus. Spesielt kan det være vanskelig å jobbe med krevende fag som fysikk og matte hjemme.

– Det gjelder bare å holde hodet kaldt og følge smittevernrådene, slik at alt går bra, legger han til.

STENGT: Josue Ilunga kongolo er elevrådsleder ved Gjøvik videregående. Tirsdag fikk han meldingen om at hele skolen hans stenger. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Alvorlig

– Situasjonen er alvorlig. For et par uker siden var det null smitta. Så det har vært en ganske dramatisk endring, sier Magnus Mathisen, rådmann i Gjøvik.

Smitten på Gjøvik er i hovedsak konsentrert i to miljøer. De fleste smittetilfellene de siste dagene tilhører disse to miljøer.

Mathisen mener derfor de har kontroll på situasjonen, og at de ikke kommer til å sette inn flere nye tiltak foreløpig.

– Akkurat nå har vi kontroll, men vi har ingen garanti for hvordan dette kommer til å utvikle seg videre. Det er noen spredte unntak, men alle disse har vi kontroll over. Derfor har vi ikke noen holdepunkter for at smitten spres utover.

Situasjonen har utviklet seg i en veldig negativ retning, sier rådmann, Magnus Mathisen. Foto: Knut Røsrud / NRK

Må ha hjemmeundervisning

Rektor ved Kopperud skole, Ragnhild Ulheim, sier reaksjonene for elevene og foreldrene er forskjellige, men at alle er flinke til å forholde seg til beskjedene de har fått.

På de 11 skolene som er berørt av karantene blir det nå hjemmeundervisning fra og med torsdag denne uken.

– Det er en undervisningsform vi har blitt godt kjent med, forteller Kopperud-rektoren.

Hun er opptatt av at skolen nå skal ta vare på både elever og lærere som må være hjemme i tiden fremover.

– Vi har tatt grep på ivareta både små og store på skolen, opplyser Ulheim.

Rødt nivå

Kommunen har satt inn flere tiltak i håp om å redusere den økende smitten. Blant annet er det innført rødt nivå for barnehager og skoler, Sykehuset Innlandet har stengt alle avdelingene på Gjøvik for besøkende og framdøra stenges på alle linjer i Hamar- og Gjøvikregionen, som kjøres av Vy Buss.

På NTNU Gjøvik har de ansatt en vekter til å passe på at studenter og ansatte overholder smittevernreglene. I tillegg måtte frisørsalongen Mama Africa i Hamar stenges, etter at en kunde viste seg å ha covid-19. Kunden hadde vært på besøk hos noen venner på Gjøvik før han kom til salongen.

STORT TRYKK: Det er lang kø på teststasjonen på Gjøvik. Daglig tester rundt 200 personer seg her. Den siste tiden har køen blitt enda lengre. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hvor smitten kommer fra i utgangspunktet er ennå usikkert. Det er heller ikke en prioritering fra kommunens side på nåværende tidspunkt.

– Vi har det så travelt nå at vi har ikke klart å begynne å nøste bakover fra de første tilfellene vi hadde. Det er det ikke sikkert vi finner heller. Det ikke nødvendigvis så viktig for å forhindre nye tilfeller når det er såpass langt tilbake i tid, sier kommuneoverlege på Gjøvik, Siri Fuglem Berg.

Flere nye smitta på Hedemarken

Det lokale smitteutbruddet i Hamar og nabokommunene øker også i omfang.

Hamar kommune har leid en etasje på et hotell i sentrum for å kunne huse koronasyke og spesielle karantenetilfeller, melder Hamar Arbeiderblad.

Kommunen disponerer nå totalt 40 rom på hotellet, og per nå er det ni personer, som enten sitter i karantene eller som er i isolasjon, som er plassert på hotellet.