10-åring mistet håret: Mener balsamen var tuklet med

To dager før nasjonaldagen skulle familien fra Gausdal forberede seg til 17. mai.

Plutselig hørte Hege Gustavsson et skrik fra badet. Der sto datteren i dusjen, med store deler av håret på gulvet.

– Jeg ble redd og skjønte ingenting, så ropte jeg på mamma, sier 10-åringen.

Flekker i bakhodet

Mor hadde kjøpt en pakke med hårfarge til seg selv, men da hun åpnet esken var selve fargetuben tom. Hun forteller at esken var tydelig åpnet fra før, og at det kun var balsamen som lå igjen.

Datteren brukte flasken som det sto «balsam» utenpå. Men innholdet viste seg å være noe annet.

– Jeg hørte hun skrek da hun skylte det ut. Det var ikke en god opplevelse, sier mor Gustavsson.

10-åringen hadde mistet halvparten av håret sitt. Mye var brent bort og i bakhodet hadde hun flere flekker der håret var svidd av.

– Det er noen som har tuklet med pakken. Jeg tenker at noen har prøvd å ha det litt morsomt. Det stinket hårfjerningsmiddel. Det er stygt, farlig og på ingen måte morsomt.

NY FRISYRE: Det var denne balsamen 10-åringen brukte. Jenta, som ikke ønsker å oppgi navn, måtte få en helt ny frisyre etter at hun mistet mye av håret sitt. Foto: Privat

På spørsmål om noen kunne ha tuklet med balsamen der hjemme, svarer hun at det ikke kan være mulig. Ingen i husstanden eier en slik hårfjerningskrem og storebroren til jenta skal ha blitt kjempesint da han fikk høre hva som hadde skjedd.

En kvinne fra Wisconsin i USA opplevde det samme som 10-åringen for et år siden. Hun ble skallet etter å ha brukt shampoo fra Walmart.

Gustavsson har meldt fra til politiet som sier de kommer til å etterforske saken nærmere.

– Jeg fikk skikkelig vondt av henne

Kvelden den 16. mai la mor ut en post der hun spurte om noen kunne hjelpe datteren. Da frisør Linda Thorkildsen så innlegget tok hun umiddelbart kontakt.

Foto: skjermbilde

Thorkildsen driver salong i Gausdal, og hadde egentlig stengt den lørdagen. Likevel kunne hun ikke la være å hjelpe til. Hun åpnet derfor salongen i full hast.

BOB: – Hun hadde igjen noen tuster ved ørene, så vi fikk klippet en superkort bob. Jeg tror hun ble fornøyd til slutt, forteller eier av Salong Linda. Foto: privat

– Jeg så at hun hadde grått og hun var veldig ubekvem da hun kom. Jeg fikk skikkelig vondt av henne, og ble nesten på gråten selv.

Hun forteller at hun aldri har sett noe liknede som dette før.

– Om du sitter med den hardeste blekingen i flere timer så skjer ikke dette. Det var en sterk type hårfjerningskrem i flasken. Kremen var hvit og så ut som balsam, sier hun.

Sendes til analyse

Pakken ble kjøpt på Rema 1000 i Gausdal, og kjøpmann Hilde Hovsengen Chutko forteller at flasken nå blir sendt til analyse.

– Det er utrolig trist at det har skjedd. Vi har bedt om å få flasken levert inn til oss, og det har vi fått. Nå sendes den inn til analyse så vi kan få svar på hva den inneholder.

Hun legger til at hun aldri har hørt om noe lignende.

– Dette skal jo ikke skje, sier hun.

– Ikke produksjonsfeil

Sjef for forbrukerrådgivning i Garnier, Sonja Christensen, som produserer hårfargen, forteller at heller ikke de har opplevd noe lignende før.

Hun sier at det er for tidlig å si noe om saken fordi det fortsatt er mange spørsmål som ikke er besvart. Hun forteller likevel at de har vært i kontakt med forbrukeren.

– Hennes helse og velvære er vår første prioritet. Vi har hatt en god dialog, og den lille jenta og hennes mor er heldigvis tilfredse med den hjelpen de har fått fra vår side, sier hun.

Hun mener at dette ikke kan ha vært en produksjonsfeil, og forteller at det er umulig å miste håret dersom man bruker balsamen fra esken.