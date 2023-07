E16 stengt etter utforkjøring

Hengeren til en tankbil med drivstoff har havnet av vegen på E16 like nord for Aurdal. Nødetater er på stedet. Det er kø på vegen etter hendelsen. Anbefalt omkjøringsveg er via riksveg 7. Operasjonsleder i Innlandet politidistrikt Jannicke Silseth Eide sier at vegen vil bli stengt en periode.

– Politiet er på stedet, og det vil bli foretatt berging. Den er litt komplisert, derfor blir veien stengt en liten stund fremover.

Det er ikke personskade eller materielle skader, opplyser hun. Politiet har ikke klarhet i hva som har skjedd, annet enn at et hjul har havnet utenfor kanten. Tanken har både diesel og bensin i seg, men det er ikke lekkasje. Tankbilen skal tømmes før bilen berges, sier operasjonslederen.