Yr til Bodø

Tidligere i høst ble det kjent at NRKs teknologidivisjon skal ansette 15 nye medarbeidere som får arbeidssted i Bodø. De nyansatte kommer i tillegg til Teknologi-, produkt- og produksjonsdivisjonens ansatte på Marienlyst i Oslo, og samlokaliseres med NRK Nordland.

Nå er det klart at de første rekrutteringene vil være til et team som skal utvikle værtjenesten Yr.no fra kontoret i Bodø.

– Vi gleder oss til både å bygge et nytt Yr-team i Bodø med alt byen har å by på av vær og vind, og til å dra nytte av den viktige kompetansen til dagens Yr-team inn i publikumsproduktene vi skal fortsette å utvikle på Marienlyst, sier teknologidirektør Heidrun Reisæter.

Hun forteller at teamet som jobber med YR har en størrelse som gjør det mulig å flytte hele ansvarsområdet til Bodø, uten å splitte opp noe. Det svarer på ønsket om å bygge opp et team som i størst mulig grad er selvstendig i hverdagen uten for store avhengigheter til andre team i Oslo.

De ansatte som i dag jobber med Yr i Oslo vil få nye oppgaver i de andre produktutviklingsteamene på Marienlyst.

Samarbeid med Førde og Oslo

Yr er deleid av NRK og Meteorologisk institutt (MET). NRKs vær-redaksjon skal fortsatt holde til i Førde, og er Teknologidivisjonens viktigste interne samarbeidspartner ved siden av resten av publikumsproduktmiljøet på Marienlyst.

– Vi håper å rekruttere flinke folk som allerede bor i Bodø, bodøværinger som vil flytte hjem igjen og andre som søker spennende oppgaver og nye utfordringer ved å flytte på seg, sier teknologidirektøren.

– Et konkurransefortrinn å være i hele landet

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen understreket at NRK både er og skal være til stede i hele Norge, da satsingen i Nordland ble kjent.

– NRK skal kjenne Norge best, og vi skal speile hele befolkningen i journalistikken og programmene vi lager. Da må også organisasjonen vår være spredt i landet. Fysisk nærhet til folk er et konkurransefortrinn som vi ønsker å utnytte enda bedre, sier Eriksen.