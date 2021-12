Slik blir julen på NRK

Dette er en sak laget av markeds- og kommunikasjonsavdelingen i NRK for å informere om NRKs tilbud til publikum. Dette er ikke en redaksjonell sak skrevet av NRKs journalister.



Endelig er vi inne i desember. Tradisjonen tro vil julen være spekket med alt du trenger for å få den gode julestemningen. Det blir en god dose tradisjon, nye favoritter og en deilig bukett med dramaserier.

Julekalender og moro for barna

Se den nye promoen fra årets julekalender! Du trenger javascript for å se video. Se den nye promoen fra årets julekalender!

Det er duket for magi, vennskap, kjærlighet og en hel del spenning i NRK sin nye julekalender. I Kristiania magiske tivolitheater blir vi dratt tilbake til gamle dager, da Norges hovedstad het Kristiania. I serien blir vi kjent med ti år gamle Luka. Han vokser opp i fattigstrøket i Vika, rett i nærheten av Kristiania Tivoli.

Luka har alltid fått høre at tivolistrøket ikke er et sted for unger, men når han en dag forviller seg inn i tivoliets magiske teater, oppdager han en fantastisk verden han aldri har sett maken til. Men farer truer, og det blir opp til Luka og hans nye venner å slå seg sammen i kampen for å redde teateret fra den slemme og styrtrike overklassekvinnen Erle Butenschøn, spilt av Lena Kristin Ellingsen. Serien tar utgangspunkt i miljøet rundt det gamle Christiania Tivoli, et underholdningsstrøk som oppstod på slutten av 1800-tallet og samlet folk på tvers av alle samfunnsklasser.

I romjulen kan du også følge Lukas trylleskole. Her vil kalenderens hovedperson lære deg morsomme triks som du kan imponere venner og familie med.

I NRK TV finner du en rekke andre julekalendere, blant annet Jul i Svingen, Snøfall, Stjernestøv, Jul i Skomakergata og Amalies jul. Morten og hunden Saft Suse lærer deg å lage morsomme ting hver eneste dag i Gjør det sjøl sin julekalender. I tillegg kan du se den danske julekalenderen Julefeber.

JUL I SVINGEN: Bli med på både vanlige juleforberedelser og mer uvanlige aktiviteter i Svingen. Foto: NRK STJERNESTØV: Lad opp til julen med Jo og stjernebarnet Elly i Stjernestøv. Foto: NRK AMALIES JUL: Det blir både store og små nissestreker i klassikeren Amalies jul. Foto: NRK SNØFALL: Selma finner en hemmelig portal inn til en eventyrverden i Snøfall. Foto: NRK JUL I SKOMAKERGATA: Husker du Jens Petrus, Tøfflus og bakermester Snipp? Foto: NRK JULEFEBER: Ta en titt på den nye danske julekalenderen. Foto: Danmarks Radio GJØR DET SJØL: Morten og Saft Suse gleder seg til «Gjør det sjøl» sin julekalender. Foto: Per Einar Grønmo / NRK

Barna har mye morsomt å se frem til i desember. Vi skal sende julespesialer av Klassen, Bablo og Fantorangen. Det blir ny sesong av Minibarna og premiere på Brillebjørnshow. Små og store kan også glede seg til den spennende samiske serien iMAŠ som kommer i romjulen.

Lad opp med Kvelden før kvelden

Lille julaften er julelysene tent, maten i ovnen og hyggelige gjester på plass når vi sender Kvelden før kvelden på NRK1 og i NRK TV.

Du kan følge årets kanskje koseligste TV-sending sammen med Marte Stokstad og Mikkel Niva. Blant gjestene finner vi komiker Herman Flesvig, Lars Berrum og Henriette Steenstrup. Astrid S, Stjernekamp-vinner Bjørn Tomren og Sebastian Zalo skal opptre i løpet av kvelden. Og maten er det kokken Reneé Fagerhøi som står for.

Reneé Fagerhøi skal lage maten i «Kvelden før kvelden». Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

– Julematen betyr masse for meg, men jeg er ikke så opptatt av at alt må være likt hvert eneste år. Jeg er glad i å prøve nye oppskrifter og teste ut nye ting, også når det gjelder julemat. Det viktigste er at det er skikkelig hjemmelaget mat og at huset skal fylles med den deilige duften. Jeg håper jeg kan vise frem noen nye måter å gjøre klassisk tilbehør på, forteller årets kokk.

Rundt klokken 21.00 er det selvfølgelig «same procedure as last year» med Grevinnen og hovmesteren.

Kvelden avrundes med en lystig og hyggelig konsert. Herborg Kråkevik synger julen inn sammen med blant annet Kåre Conradi og Mathias Eik. Med humor og fine historier blir dette en fin reise gjennom julas musikalske verden.

Julaften på NRK

TRE NØTTER TIL ASKEPOTT: Også i år skal vi se om Askepott til slutt får prinsen. Foto: DEFA-studio für Spielfilme REISEN TIL JULESTJERNEN: Sonja, spilt av Hanne Krogh, prøver å finne julestjernen. Foto: NRK DONALD DUCK OG VENNENE HANS: Vi tar nok en gang turen inn i Disneys univers. Foto: Disney/NRK

Når den store dagen har kommet vil vi by på flere faste tradisjoner på NRK1. På julaften kan du starte dagen med Julemorgen, med Morten Strand som programleder.

Gjennom for- og ettermiddag kan hele familien kose seg med blant annet Tre nøtter til Askepott, Donald Duck og vennene hans, Pippi Langstrømpe, Reisen til Julestjernen og Snekker Andersen.

Som vanlig setter vi over til Sølvguttene synger julen inn kl. 17.00.

Favorittene i adventstiden

JULESTEMNING: Live Nelvik og Ronny Brede Aase skal prøve å finne julestemningen i NRK sin nye julepodkast. Foto: Trine Hisdal

Du kan få den deilige julestemningen på øret hver dag til og med julaften. Live Nelvik og Ronny Brede Aase jobber endelig sammen igjen i Julestemning med Live og Ronny, en underholdende og koselig julepodkast i appen NRK Radio.

DIN SANG: Tore Strømøy får Lisa Børud til å synge «I smile» til gullsprinteren Salum Kashafali i NRKs adventsserie. Foto: NRK

Tore Strømøy er tilbake med ny adventsserie. I Din sang skal artister lage en sang til mennesker som fortjener det, og som har sterke historier knyttet til glede, håp, lengsel og det å finne frem. Temaet i episodene er knyttet til Inger Hagerup sitt kjente adventsdikt. Ny episode hver søndag på NRK1 og i NRK TV.

Kos deg med julens dramaserier

DEN NYE DYRLEGEN 2: James Herriot prøver lykken som dyrlege på den engelske landsbygda. Foto: Matt Squire / Playground Television (UK)

Julen er spekket med krim- og dramaserier. Du kan blant annet se Den nye dyrlegen 2. På den britiske landsbygda blir vi kjent med livet som dyrlege i Yorkshire på 1930- og 40-tallet.

I romjulen blir det britisk kostymedrama når Phileas Fogg, spilt av David Tennant, legger ut på en skikkelig rundreise i serien Jorda rundt på 80 dagar. En tur som inneholder det aller meste.

Vi byr også på sørafrikansk krim. I 1994 ble ei jente i Sør-Afrika kidnappet. Hun rømmer, og som voksen blir hun detektiv. Samtidig som hun må håndtere traumene fra barndommen, bruker Reyka all sin tid på å oppdra barnet sitt og løse andres mysterier.

DU SKAL IKKJE DREPE: I denne britiske krimserien følger vi etterforskeren Matthew Venn. Foto: ITV / Silverprint Pictures

I Du skal ikkje drepe kan du følge etterforskeren Matthew Venn når han vender tilbake til den lille byen han forlot 20 år tidligere, etter å ha blitt utstøtt fra familien. Nå ankommer han sammen med sin ektemann Jonathan for å delta i farens begravelse, men også for å lede etterforskningen av et mord.

Ikke minst skal vi vise serien om Leonardo Da Vinci. Bli kjent med kunstneres liv gjennom verkene som gjorde ham berømt, men også utfordringene han hadde på sin vei.

Kom i julestemning med deilig musikk

En av de aller beste måtene å få julestemning på er å høre på deilig julemusikk. Det kan du finne på våre lineære TV-kanaler, i NRK TV og på NRK Radio gjennom hele desember.

Den gode, gamle julestemning er sikret når Kringkastingsorkestret inviterer til julekonsert fra Nordstrand kirke. KORK byr også på helt nye versjoner av gamle klassikere. Artistene som skal spre juleglede med KORK er blant annet 9 grader nord, Thom Hell, Andreas Ulvo og Jan Eggum. Konserten sendes på NRK1 og i NRK TV lørdag 18. desember.

Det blir blant annet musikalsk førjulsmoro med Ingrid Bjørnov og Kari Slaatsveen. Med et vennlig skråblikk på jula tilbyr de en times innleggelse på Julesanatoriet. Her tar de for seg slekters gang og frynsete førjulsnerver med lun humor og god fortellerevne. Sendes på NRK1 og i NRK TV onsdag 22. desember.

Hvert år i førjulstiden samles alle korene som har tilknytning til Oslo domkirke for å synge sammen. For andre gang er også KORK med for å kaste ekstra glans over konsertene. Musikken spenner seg fra noen av de eldste, kristne salmene til flott musikk fra barokken til det 20. århundre. Sendes på NRK1 og i NRK TV lørdag 25. desember.

Hvis du ønsker kontinuerlig julemusikk på ørene, kan du lytte til NRK Super Jul eller NRK Klassisk Jul i hele desember.

Dette viser vi i romjulen

NRK og Trøndelag Teater inviterer alle inn i teatersalen til en helt ny oppsetning lørdag 25. desember. Da kan du se den flotte forestillingen Mio min Mio på NRK1 og i NRK TV.

Magnus Carlsen skal jakte nye triumfer når VM i lyn- og hurtigsjakk arrangeres i romjulen. Turneringen starter søndag 26. desember på NRK1 og i NRK TV.

JULENØTTER: Løs julens nøtter med Øystein Bache og Rune Gokstad. Foto: Ole Kaland / NRK

I romjulen kan du kose deg med å løse julens gåter. Tradisjonen tro blir det selvfølgelig Julenøtter med Øystein Bache og Rune Gokstad også i år.

Som vanlig avrunder vi året med en rekke tilbakeblikk. Vi oppsummerer 2021 med blant annet Året med kongefamilien, Underholdningskavalkade, Norge Rundt-kavalkade, Nyhetsåret og Sportsåret.