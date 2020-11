Slik blir julen på NRK

Dette er en sak laget av markeds- og kommunikasjonsavdelingen i NRK for å informere om NRKs tilbud til publikum. Dette er ikke en redaksjonell sak skrevet av NRKs journalister.

Årets julemeny fra NRK byr på en god dose tradisjon, krydret med en helt ny serie om Kjell Aukrust, britisk kostymedrama og julespesialer fra en rekke av dine favorittserier.

Julefreden senkes i «Kvelden før kvelden», som i år ledes av Marte Stokstad og Mikkel Niva. Men aller først skal julegraner tennes i hele landet.

Kom i julestemning

NRK starter adventstiden med å markere den over 100 år gamle tradisjonen med julegrantenning første søndag i advent.

I et år hvor man ikke kan møtes i store grupper på torget for å se på at julegrana blir tent, vil NRK samle folket med en nasjonal julelystenning fra hele landet direkte på NRK1 kl. 17:00. Øystein Bache og Rune Gokstad leder sendingen.

Første søndag i advent på NRK1 fortsetter med adventsprogrammet «Til deg fra meg» om å finne gleden inn mot jul. Per Sundnes inviterer kjente og ukjente gjester til å fortelle om hvordan de takler førjulstida.

Ny magisk julekalender. Kommer 1. desember. Du trenger javascript for å se video. Ny magisk julekalender. Kommer 1. desember.

Fra 1. desember sendes den splitter nye julekalenderen «Stjernestøv», et moderne eventyr om å feire jul for første gang etter en skilsmisse, oppleve endring i livet og å få til nye vennskap.

I tillegg blir det premiere på den populære julekalenderen «Snøfall» som podkast i NRK Radio.

Mer julestemning blir det i NRK Radio med kanalene NRK Klassisk jul og NRK Super, hvor det spilles julemusikk døgnet rundt.

Hele familien kan kose seg med julespesialer fra både «Bablo», «Klassen» og «Fantorangen», og i «Julemorgen» er programlederne Selma Ibrahim og Mathias Luppichini på hyttetur.

NRKS JULEØNSKEKONSERT: Programleder Linn Skåber vil oppfylle publikums innsendte musikalske juleønsker sammen med Helene Bøksle, Ynge Søberg, Det Norske Jentekor og KORK. Foto: Mari Aftret Mørtvedt / Mari Aftret Mørtvedt

Med «NRKs juleønskekonsert» setterNRK Klassisk og Kringkastingsorkestret julestemningen på NRK1 lørdag 19. desember.

Og mens du er i det musikalske hjørnet kan du nyte ballettforestillingen «Nøtteknekkeren» fra Den Norske Opera & Ballett på NRK2 søndag 20. desember.

Lille julaften dufter det av granbar og juleribbe når Marte Stokstad og Mikkel Niva inviterer til årets kanskje koseligste TV-kveld med «Kvelden før kvelden».

– Det blir varmt, gøyalt og hold deg fast, proppa med julestemning. Det er noe veldig fint med å samles foran skjermen og la julen synke inn over hele landet. Eller faktisk, hele verden. I år er vi spredt utover kanskje mer en noen gang før, sier Mikkel Niva.

KVELDEN FØR KVELDEN: Eyvind Hellstrøm står på kjøkkenet i «Kvelden før kvelden» Foto: Julia Marie Naglestad, NRK

Julematen er viktig lille julaften og i år er det Eyvind Hellstrøm som står for den.

– Sist Hellstrøm var «Kvelden før kvelden»-kokk snublet han over ribba på direkten, så det er klart vi er spent på hvordan han skal følge opp showet i år, sier Marte Stokstad.

Klokken 21:00 blir det selvfølgelig «same procedure as last year» med «Grevinnen og hovmesteren». Familien Bremnes avslutter kvelden med konsert.

TRE NØTTER TIL ASKEPOTT: Som vanlig sendes Tre nøtter til Askepott på julaften. Foto: DEFA-studio für Spielfilme

Faste tradisjoner blir det også på julaften med «Tre nøtter til Askepott», «Donald Duck og vennene hans», «Pippi Langstrømpe» og «Reisen til julestjernen».

Det blir direktesendt gudstjeneste fra Nidarosdomen både på NRK1 og NRK P1 kl. 16:00, og Sølvguttene synger jula inn kl. 17:00.

EIN SONG OM LENGSEL: Slavetiden går mot slutten på Jamaicas sukkerplantasjer. Det er ei turbulent tid, også for July og den ufordragelige husfruen hennes, Caroline. Foto: Carlos Rodriguez / BBC/NRK

Det blir heller ikke jul uten britisk kostymedrama, og i år er det «Ein song om lengsel» som står på menyen. Serien består av tre episoder, og er satt til slutten av slavetiden på Jamaica på 1800-tallet. Hele serien blir tilgjengelig i NRK TV fra 18. desember.

Og likte du «Et sted å høre til»? Da kommer du til å elske «Den nye dyrlegen», om James Herriot som følger drømmen om å bli veterinær i den praktfulle landsbyen Yorkshire Dales.

Sveip gjennom bildene for å se mer av NRKs serie- og filmtilbud i julehøytiden:

DEN NYE DYRLEGEN: James følger dyrlegedrømmen og reiser til Yorkshire for ett jobbintervju. På den engelske landsbygda prøver han lykken som dyrlege. Tilgjengelig i NRK TV fra 25. desember. Foto: Playground Entertainment / NRK OPERASJON BUFFALO: Det er på slutten av den kalde krigen i Maralinga i Australia. Britenes prøvesprengninger i ørkenen setter tillit og lojalitet på prøve for så mange. Tilgjengelig i NRK TV fra 25. desember. Foto: John Platt MINISTEREN: Islandsk thriller som følger nyvalgte statsminister Benedikt Ríkarðsson (Ólafur Darri) når hans psykiske lidelse vokser og hans kolleger prøver å holde det hemmelig fra nasjonen. Tilgjengelig i NRK TV fra 25. desember. Foto: Lilja Jons BATTLE: Vestkantpiken Amalie studerer moderne dans. Brått rives hun ut av komfortsonen, og plutselig har hun et bein i hip hop-verdenen på Ellingsrudåsen. Tilgjengelig i NRK TV fra 18. desember. Foto: Jaap Vrenegoor DISCO: På overflaten virker alt perfekt. Mirjam tilhører en moderne frikirke og er verdensmester i freestyle disco. Men en dag kollapser hun. Tilgjengelig i NRK TV fra 1. desember. Foto: Jørgen Nordby

AUKRUST – GUD VELSIGNE VÅR HERRE: Kjell Aukrusts liv var ofte både krokete og humpete – litt som tegningene og fortellingene hans. Foto: Kjell og Kari Aukrusts stiftelse / Aukruststiftelsen

Søndag 13. desember starter dokumentarserien «Aukrust – Gud velsigne vår Herre» om kunstneren og forfatteren Kjell Aukrust, som ville fylt 100 år i 2020.

Til tross for det offentlige bildet av ham som en utadvendt levemann, trivdes han best i selskap med noen få personer, sammen med sin kjære Kari og sine trofaste følgesvenner Reodor, Solan og Ludvig ved sin side.

DER INGEN SKULLE TRU AT NOKON KUNNE BU: Søstrene Annlaug og Tone Hovden pynter juletreet hjemme på Hovden Foto: Torje Bjellaas, NRK

Trine, Christina, Charles og de andre på ambulansen har mer enn nok å gjøre på selveste julaften i «113».

Og i «Der ingen skulle tru at nokon kunne bu» møter vi barna på Hovden, som tar luftputebåt, ATV, snøskuter og buss for å komme seg til skolen.

De to publikumsfavorittene er tilbake med julespesialer søndag 20. desember.

ÅRET MED KONGEFAMILIEN: På god koronaavstand fikk Atle Bjurstrøm være med på en av de få reisene Kronprins Haakon har vært på i år. Her fra Falstadsenteret i Trøndelag. Foto: Torstein Vegheim, NRK

Også for kongefamilien har dette vært et spesielt år på mange måter. I «Året med kongefamilien» forteller de blant annet om hvordan 2020 har vært preget av pandemien og av kongens sykdom. Kongeparet forteller også om hvordan de planla en 17. mai utenom det vanlige. Sendes 26. desember.

Desember byr også på premierer på en rekke dokumentarserier, gjensyn med både «Team Ingebrigtsen» og Helene Sandvig.

Sveip deg gjennom bildene for å se desembers høydepunkter:

EXIT NORDPOLEN: I fjor høst dro Børge Ousland sammen med eventyreren Mike Horn på en halsbrekkende tur over Polhavet. Premiere 1. desember. Foto: Børge Ousland / NRK HELENE MØTER IGJEN: Helene Sandvig tar opp kontakten med noen av dem hun møtte da hun flyttet inn på ulike institusjoner i «Helene sjekker inn». Premiere 7. desember Foto: Anders Leines / NRK TEAM INGEBRIGTSEN: Seerfavoritten "Team Ingebrigtsen" er tilbake med to episoder 5. desember. Foto: Zacapa Film / NRK PUCKERS: Gjør deg klar for en real dose svett ishockey. «Puckers» handler om de glade amatørene i Kirkenes Puckers. Premiere 9. desember Foto: Baard Henrik Mathisen FAMILIEN LYKKE JULESPESIAL: Randi påstår hardnakket at hun ikke har kastet Jeanettes julepynt. Kim Rune er lei av julefilm, og viser barna skrekkfilm istedenfor. Bitten tviholder på julestemninga, mens August får brakkefeber. Sendes 26. desember. Foto: SEEFOOD/NRK EIDES SPRÅKSJOV JULESPESIAL: «Eides språksjov» tar heller ikke juleferie. For hva kan de tre vise vossingene fortelle om myrra? Linda Kaspar, Sjur Melchior og Professor Gunnstein Baltazar er på plass med litt juleoppklaring. Sendes 27. desember. Foto: NRK

Tradisjonen tro blir det selvsagt også i år julenøtter med Øystein Bache og Rune Gokstad. Dette rare året oppsummeres med Underholdningskavalkade, Norge Rundt-kavalkade, Nyhetsåret og Sportsåret.