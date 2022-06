Redd Barna får TV-aksjonen i NRK i 2023

Å hjelpe barn som er rammet av krigen i Ukraina er et av prosjektene Redd Barna vil sette i gang, men de ønsker også å hjelpe krigsrammede barn i Syria, Sør-Sudan, Kongo og Rohingya-barn som har flyktet fra Myanmar.

Kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen er godt fornøyd med årets tildeling.

- Innsamlingsrådet har funnet et godt og veldig aktuelt formål for TV-aksjonen i 2023. Jeg er helt sikker på at folk her hjemme vil støtte opp om en aksjon som gir fornyet søkelys på den fortvilte situasjonen til verdens altfor mange barn som er rammet av krig, sier Fürst Haugen.

- Krigen i vårt nærområde har vist krigens grufulle ansikt, sier Håkon Mathiesen som er leder i NRKs innsamlingsråd.

- Blant millionene av krigsofre verden over er barna ofte mest utsatt. Redd Barna har i sin søknad tydelige og konkrete prosjekter som skal hjelpe titusenvis av barn til en framtid uten krig, sier Mathiesen.

- Dette er en gledens dag for Redd Barna, sier generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna.

- Å bidra til en framtid til krigens barn må være noe av det mest menigsfulle vi kan gjøre, sier hun.

Hun påpeker at krig og konflikt frarøver barn deres rettigheter, barn blir drevet på flukt, blir rekruttert til væpnet konflikt, voldtatt og giftet bort, blir skilt fra familien og får ikke gått på skolen.

Fjerde TV-aksjon for Redd Barna

TV-aksjonen i 2023 blir den fjerde som tildeles Redd Barna. De hadde sist TV-aksjonen i 2003.

Ved å tildele TV-aksjonen til Redd Barna er det en stor internasjonal organisasjon som får aksjonen. "Å gi en framtid til krigens barn" har de satt som motto for TV-aksjon i NRK i 2023.

Ved hjelp av pengene som samles inn håper de å skape trygge rammer for barna - trygge familier, trygge skoler og trygge samfunn.

Les: Søknaden til Redd Barna om å få TV-aksjonen i NRK 2023

Rundt 250 millioner

TV-aksjonen i NRK-regi kalles gjerne verdens største dugnad. Aksjonen har utviklet seg til et nasjonalt løft for en god sak. Siden starten i 1974 er det samlet inn over åtte milliarder kroner gjennom TV-aksjonen, omregnet til dagens kroneverdi.

De siste årene har innsamlingsbeløpet ligget rundt 250 millioner kroner.

Tallet på søkerorganisasjoner har vært ganske stabilt fra år til år, og stort sett har det vært mellom 12 og 15 organisasjoner som har søkt om å bli tildelt TV-aksjonen i NRK det enkelte år.

Rådssekretær Erik Skarrud i Innsamlingsrådet som bestyrer TV-aksjonen i NRK sier det er mange av de samme søkerne som går igjen år etter år.

- Det er kanskje ikke så rart når vi vet omfanget og størrelsen på det som gjerne kalles verdens største dugnad. Det skal et velfungerende apparat til for å håndtere en så stor innsamlingsaksjon og det store beløpet som blir samlet inn, sier Skarrud.

Totalt var det 15 søkte om å få TV-aksjonen i NRK i 2023.

Leger Uten Grenser i 2022

Leger Uten Grenser og deres søsterorganisasjon DNDi er tildelt TV-aksjonen i NRK 2022.