Pupper, kampsport og klima i K-rådet

Det skapte mye oppmerksomhet da en av deltakerne i programserien 24-stjerners julekalender valgte å blotte sine bryster i en av episodene. Tre klager på stuntet har kommet til Kringkastingsrådet og dermed blir det puppedebatt i rådet.

Totalt er det kommet 193 henvendelser til rådet i forkant av årets første møte.

I plenum vil rådet også se på en klage om et kampsport-innslag i Dagsrevyen, klage på nettsak om smeltende havis, klage på Debatten da de tok for seg bruk av vold i klimakampen og en klage på dokumentaren «Store små mennesker».

Puppestunt i 24-stjerners julekalender blir tema i Kringkastingsrådet torsdag 26. januar. Foto: Julia Marie Naglestad/NRK, Grafikk: Animaskin

Eksterne produksjoner og fotball-VM

Som temasaker torsdag vil rådet få en orientering om hvordan NRK kjøper inn eksterne produksjoner og en evaluering av NRKs dekning av fotball-VM.

Dagsorden

Møte i Kringkastingsrådet 26. januar 2023, møterom Balkongen, Marienlyst, Oslo.

Kl 0900 Åpning og gjennomgang av dagsorden v/rådsleder Snorre Valen.

Kl 0915 Gjennomgang av henvendelser til rådet.

Kl 1100 Pause

Kl 1100 Drama og eksterne innkjøp i NRK

Et innblikk i strategien bak ekstern og intern produksjon for drama og annet innhold v/ Petter Wallace, programredaktør for eksterninnhold, og Marianne Furevold, dramaredaktør i NRK.

Kl 1215 Lunsj

Kl 1245 NRKs dekning av fotball-VM

Innledning ved NRKs sportsredaktør Espen Olsen Langfeldt og medieanalytiker Philip Lyhne.

Neste møte i Kringkastingsrådet er 9. mars.