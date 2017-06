Kirkens Bymisjon får TV-aksjonen i 2018

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen besluttet dette torsdag etter en enstemmig innstilling fra Innsamlingsrådet i NRK.

«Kom inn»

Kirkens Bymisjon har valgt aksjonsnavnet «Kom inn» når de skal avholde TV-aksjonen i NRK i 2018.

Formålet er formulert som «Et møtested kan endre liv. Flere møter kan endre et helt samfunn». Lederen i Innsamlingsrådet, Erik Samuelsen, er fornøyd med at Innsamlingsrådet valgte å gå for Kirkens Bymisjon sin søknad.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen følger Innsamlingsrådets innstilling og gir TV-aksjonen i NRK for 2018 til Kirkens Bymisjon.

– Dette vil være en TV-aksjon som støtter de svakeste og de som blir stående utenfor i samfunnet vårt. Dette gjelder blant andre de som er fattige og de som mangler et sted å bo, sier Eriksen.

– Gleder oss

– Vi gleder oss til å invitere alle i Norge til en stor dugnad for at flere får delta i en meningsfull hverdag, gode fellesskap – og får ly for natten, sier generalsekretær Adelheid Firing Hvambsal i Kirkens Bymisjon etter å ha fått beskjed om at organisasjonen får TV-aksjonen.

I søknaden legger Kirkens Bymisjon vekt på å skape «møtesteder som motvirker utenforskap, redder liv og forbedrer livskvalitet», og å skape «et mer inkluderende samfunn, som åpner dører fremfor å lukke dem».

Firing Hvambsal understreker at deres mål er at mennesker – uansett religiøs og kulturell bakgrunn, seksuell legning, livssituasjon eller livssyn – erfarer respekt, rettferdighet og omsorg.

– Vi tror på møter mellom mennesker som kraft til å skape toleranse, utvikling og rom for alle. Gjennom TV-aksjonen ønsker vi skape et Norge som er romsligere – med flere åpne dører, sier Firing Hvambsal.

Hun påpeker også at resultatet av TV-aksjonen «KOM INN!» vil bety mest for alle enkeltpersoner som får et møtested å gå til, og som får en ny opplevelse av tilhørighet

12 søkte

Det er et eget Innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, som hvert år foreslår for kringkastingssjefen hvem som skal få TV-aksjonen i NRK. Totalt var det 12 søknader om å få TV-aksjonen i NRK for 2018.

Nå i 2017 er det UNICEF-komiteen som er tildelt NRKs TV-aksjon. De ønsker å hjelpe barn i krigs- og katastrofeområder en bedre framtid gjennom ulike utdanningsprosjekter.

De siste årene har det det enkelte år kommet inn rundt 200 millioner kroner til TV-aksjonen.

Verdens største dugnad

TV-aksjonen i Norge kalles gjerne verdens største dugnad. Siden starten i 1974 har innsamlingsaksjonen utviklet seg til et stort nasjonalt løft.

NRK legger om sine programmer, og fokuserer helt og fullt på TV-aksjonen en søndag hver høst.

Samtidig mobiliseres et storstilt innsamlingsapparat over det ganske land hvor både kongelige, politikere, kjendiser, sportsutøvere og folk flest trår til.

