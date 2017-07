Hedret for klimajournalistikk

Meteorologisk institutt er ansvarlige for datagrunnlaget og det faglige innholdet, NRK for presentasjon, design og det redaksjonelle innholdet.

Yr gir værvarsler for mer enn ni millioner steder verden over.

Meteorologisk institutt og NRK har samarbeidet i over 70 år om å formidle værvarsler. Å kunne spre værvarsler var et viktig argument for å innføre radioen i Norge på 1920-tallet.