Ytterlegare to dømt for gjengvald

To personar er dømt for gjengvald etter eit overfall på Torgallmenningen i Bergen sentrum i 2015. To menn, som var 16 og 17 år då episoden skjedde, har no fått ei vilkårsbunden fengselstraff på høvesvis 60 og 90 dagar. Dei blir også dømt til å betala totalt 7500 kroner i oppreisning til det tilfeldige offeret.