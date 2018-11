Ynskjer å trå til for liv og helse

Norsk sjukepleiarforbund tilbyr seg å gjera ein ekstra innsats ved Haukeland sjukehus for å hindra at det oppstår fare for liv og helse. Dette skjer i full forståing med sjukepleiarane som er i streik. Streiken er no på veg inn i si tredje veke.