Frank Hult har gjeve Helse Fonna fritak frå teieplikta, men dei ynskjer ikkje å kommentere enkeltsaker. Direktør for psykisk helsevern i Helse Fonna, Kenneth Eikeset, skriv følgande til NRK på E-post:

«Vi beklagar at pasienten opplever å ikkje bli høyrt i møte med LAR. I Helse Fonna følgjer vi dei nasjonale retningslinjene for behandling, men prøvar til ein kvar tid å skreddarsy behandlingsopplegget til beste for brukar.

Vi meiner i denne saka å ha arbeidd over tid for å legge til rette på best mogleg måte og kjenner oss ikkje att i deler av beskrivinga som er gitt. Pasienten har hatt tett dialog med våre behandlarar i mange år, og har i tillegg presentert utfordringar han har opplevd via media. Det er fint at pasienten no opplever betring i sitt møte med behandlarar i LAR.

Vi er opptekne av å lytte til brukarane og legge til rette for eit godt og forsvarleg helsetilbod i tråd med nasjonale retningslinjer. Eg erkjenner at vi sjølvsagt kan bli betre, og det er viktig at vi er i kontinuerleg utvikling til beste for den enkelte brukar.»