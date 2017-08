Your browser does not support the video tag.

Åleinemora i den blå uniforma Med toåringen gråtande på armen, flykta Eva Mohr frå nazistane. Lenge flykta ho òg frå den eineståande historia ho bar på.

27. april 1997 kom ei kunngjering frå den britiske dronningfamilien: Ektemannen til dronninga og den britiske arveprinsen hadde sendt kvar sin representant til ei minnegudsteneste i St. Christophers chapel i Elgin i Skottland.

Der vart ei norsk kvinne heidra. To år etter at ho døydde.

Ho hadde skrive norsk kvinnehistorie og forsvarshistorie, men som så mange andre kvinner i hennar generasjon: Ho hadde valt å halda tett om det ho hadde opplevd.

Det var noko som gjorde at ho ikkje ville fortelja. Nokre vemmelege spørsmål som alltid kom tilbake:

Var det hennar skuld at venen og motstandskvinna Lisa Nilssen hadde vorte avslørt? Hadde ho sagt for mykje? Kven var det eigentleg som hadde spurd henne ut etter den nervepirrande flukta seinhausten 1942?

Luftkrig og kjærleik Ekspandér faktaboks Ei nettforteljing i tre delar om korleis krig øydelegg og drep, men og på forunderleg vis skapar nye og uventa band mellom menneske. Alt låg til rette for den unge familien. Mange år etter at åtteåringane Eva og Conrad hadde møttest på danseskulen, hadde det unge paret gifta seg og venta barn. Framtida såg lys ut. Så kom krigen som endra alt. Ei lang og fareful reise. Ein liten gut som levde farleg. Ei kvinne som gjekk sin eigen veg, trass eit stort tap. Ein herre i kilt, med rojale venner, som kom svevande inn over den norske hovudstaden, og skulle endra framtida. Episodar: Det enda med eit brak i Toronto

Åleinemora i den blå uniforma

Han kom med freden (Kjem snart...) Kvar episode er ei sjølvstendig forteljing som kan lesast for seg.

Det ringde på døra klokka tre om natta

Lyden frå dørklokka drog henne brutalt ut av søvnen. Med kraftfulle repeterande støyt. Det var på den tida av døgnet Gestapo bruka å komma. Midt på natta. Klokka var tre. Krigen hadde vara i to år. Eva Mohr kledde først på seg sjølv. Deretter toåringen. Var sikker på at tyskarane hadde komme til bygarden på Frogner for å henta dei.

Utan eit ord, tok me på oss varme klede og gode sko. Gjekk ned trappene mot gatedøra med skjelvande frykt. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk)

Eva Mohr hadde førebudd seg på at dette kunne komma til å skje, heilt sidan mannen Conrad hadde flykta frå landet, for å vera med i krigen som flygar. Ho hadde ikkje rapportert ifrå om at han hadde reist, slik ein skulle. I staden hadde ho prøvd å skjula spora: Hadde halde fram med å henta ut matrasjoneringane som var meint for han.

Med guten i handa gjekk ho ned trappene. Opna døra. Førebudde seg på det verste. Såg føre seg dei uniformskledde som stod der og venta.

Til alt hell var det berre ein veldig full nordmann utanfor, som lente seg mot vår ringeklokke. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk)

Frykt og uvisse

Alltid på vakt. Alltid ei frykt for at ho måtta svara for kor det hadde vorte av Conrad, eller andre kjenningar som hadde reist frå landet. Slik opplevde Eva Mohr tida i den okkuperte norske hovudstaden.

Livet i Oslo var fylt med uro, angst, frykt, uskuldige nordmenn som vart skotne. Maten var skral. Det beste måltidet ein kunne kjøpa på Grand hotel var steikte neper med brun saus. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk).

UNGT PAR: Eva og Conrad Mohr møttest på danseskule allereie som åtteåringar. Foto: Ukjend / Frå Eva sine eigne bilete

Eva Gundersen vart fødd i 1917. Allereie på danseskulen som åtteåring hadde ho møtt mannen ho skulle dela livet med. Begge var barn av respekterte bergenske handelsfamiliar. Begge var uvanleg privilegerte: Hadde vore i utlandet for å læra engelsk og tysk.

Året før krigen kom hadde Eva Gundersen vorte til Eva Mohr. Dei flytta til Oslo og venta barn. Krigen var fire månadar gammal då sonen Bill kom til verda.

Då Conrad flykta til Sverige i mai 1941, måtte Eva motvillig verta verande i Noreg.

SISTE MØTE: Eva og Conrad Mohr saman med sonen Bill. Dagen etter, 2. mai 1941, reiste Conrad Mohr over grensa til Sverige. Foto: Privat

Vennene i motstandsrørsla

Fleire gongar tok Eva kontakt med ei kvinne som gjekk under namnet Lisa Nilssen. Eigentleg heitte ho Elisabeth. Ho var ven av familien, og sentral i eit topphemmeleg nettverk som transporterte folk ut av landet. Men det var alltid nokon som levde farlegare enn Eva. Nokon det hasta meir med å få over grensa.

Mor og son måtte finna seg i å venta.

Sjølv om fleire i omgangskrinsen dreiv illegalt arbeid, var det lite Eva fekk gjort sjølv. For det første var ho åleine med vesle Bill. I tillegg vart ho stadig meir livredd for å avsløra andre. Det hadde vore nære på:

Ein dag oppsøkte ho ei adresse der ho visste det skjedde motstandsarbeid. Ho banka på døra. Ut kom ein mann i tysk uniform. Spurde kva i alle dagar ho gjorde der? Eva forstod straks at ho hadde komme for seint fram, og svara momentant: «Det var ein sykkel som hadde vorte lagt ut for sal på denne adressa». SS-mannen kjøpte bortforklaringa. Slengde døra igjen. Seinare forklarte Eva korleis ho greidde å handla så fort:

Når du er i ferd med å få hovudet kappa av, jobbar hjernen fort. Eva om korleis ho fann på bortforklaringa.

Tidleg på sommaren i 1942 fekk Eva vita at Conrad, etter ei vanvitig reise via Sovjet, Iran, India og Sør-Afrika, hadde greidd å komma seg fram til den norske flybasen i Little Norway i Canada. Om tyskarane fekk høyra om dette, frykta ho at ho kunne verta arrestert: For å hindra at Conrad skulle kunna ta del i krigshandlingane.

Ho tok på nytt kontakt med Lisa Nilssen, og bad om å få hjelp til at ho og barnet kunne få flykta til Sverige. Frykta for represaliar mot henne og barnet, gjorde at Eva til slutt fekk grønt lys til å reisa frå landet.

Nokon som følgde med

Før avreisa fekk Eva eit tydeleg signal på at det var på tide å reisa. Under ein tur til Bergen, for å ta farvel med familien, hadde tyskarane skugga henne. Eva fekk informasjonen frå ein namngitt politimann: Tyskarane rekna med at målet med bergensturen var å flykta til England over Nordsjøen.

Nittande november 1942 var tida komen. Eva leverte rasjoneringshefta sine til Lisa Nilssen. Håpet var, at dei som gjorde ein innsats i det skjulte kunne få bruk for dei. Ho og Bill gjekk om bord på Østfoldbanen. Ho hadde ei naziavis under armen, i tilfelle tysk inspeksjon i togkupeen.

Etter å ha venta nokre timar på eit hotell i Halden, losa fire ulike motstandsfolk dei i mørkre ut av byen. Dei enda opp ved ein robåt ved sjøkanten.

PÅ FLUKT: Eva Mohr flykta hausten 1942 til Sverige saman med sonen Bill. Foto: Ukjend / Eva sine eigne bilete

Å ro vekk frå uroa

Med seige åretak rodde dei over Iddefjorden den novembernatta. Så lydlaust dei kunne. Måneskinet gjorde dei sårbare, der dei skimta Sverige på den andre sida av fjorden. Dei speida etter lyskastaren frå den tyske patruljebåten. Ba nok ei stille bøn om at rundane til grensevaktene skulle vera like regelmessige som dei bruka å vera. Å verta oppdaga kunne bety døden.

Det var seks andre i båten. Fem av dei kvinner. Bagasjen Eva hadde med seg, var ei ein liten ryggsekk og ei handveske. På den andre armen bar ho Bill. Lisa Nilssen hadde skaffa sovepiller til guten, men medisinen hadde motsett verknad: Gjorde han oppspilt. No putta ho sjokolade i munnen på sonen, så barnegråten ikkje skulle avsløra dei der ute på fjorden.

Dei var nesten framme på den andre sida. Akkurat i det dei gjorde seg klare til å forlata båten, merka dei at det var nokon der. Brått høyrde dei ei stemme frå mørket. Eit rop: «Halt!»

Me var overtydde om at det var ein tysk vakt som hadde knipe oss. Eg må vedgå at hjartet hoppa over fleire slag. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk).

Tyskarane hadde akkurat skjerpa straffene for dei som prøvde å ta seg ut av landet. Ein månad tidlegare hadde det vorte slått fast at forsøk på flukt skulle straffast med døden.

Til alt hell, det var ingen tysk grensevakt som lurte i buskane.

Vakten snakka svensk, og me hadde gløymd at "halt" er det same ordet på svensk og tysk. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk)

Avlusing og grilling

Vel over grensa til Sverige vart flyktningane avhøyrde og måtte gjennom ein nedverdigande og obligatorisk lusekur. Så bar det vidare til Stockholm.

REGISTRERINGSKORT: Eva vart avhøyrd og registrert som flyktning etter å ha komme fram til Sverige. Foto: Arkivverket

Nye avhøyr. Mange spørsmål. Eva vart grilla om tida i Noreg under okkupasjonen. Ho gjekk med ei uggen kjensle i magen. Hadde ho sagt for mykje i avhøyra? Ville dei ho godt? Kunne informasjonen brukast mot dei som hadde hjelpt henne ut av landet? Den uhyggjelege kjensla skulle ikkje verta mindre med tida. Ei skakande nyheit skulle snart komma frå den norske hovudstaden.

Det vanskelege i Sverige var å vita kven ein kunne stola på.

Det var ei rar kjensle å faktisk vera flyktning, og sjølv om ein del svenskar var norskorienterte, og veldig snille, var det andre som ikkje var det. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk)

FLYKTNINGAR: Norske flyktningar registrerer seg etter å ha komme seg over grensa til Sverige. Foto: Scanpix / NTB scanpix

I den svenske hovudstaden var det tyskarar overalt:

Det var veldig uvant å sjå tyskarane, mange av dei offiserar, som gjekk rundt i gatene eller sat ved nabobordet på restaurantane. Dei var lette å kjenna igjen i dei militære regnfrakkane og dei svarte støvlane. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk)

Den verste beskjeden

Målet til Eva var å komma seg til London: Møta Conrad og slutta seg til motstandsarbeidet. Dei fem månadane i Sverige brukte ho på ulike kurs. Sonen måtte bu på barneheim.

Ein måndag i februar hadde Bill vorte sjuk. Hadde fått ein lei lungebetennelse, og Eva var heime med han. Den kvelden kom Benedicte von Tangen, ei venninne og kontaktpunktet mot London og heimlandet, til Eva. Ho hadde fått i oppdrag å komma med ein frykteleg bodskap: Conrad Mohr hadde vorte drepen i ein flystyrt i Toronto i Canada. Det var den siste flyturen før han skulle til London.

Eva var knust.

Midt i all sorga var ho sjeleglad for at ho hadde Bill hjå seg:

Det var til stor hjelp for meg at eg hadde han å ta meg av. Eva sine eigne notat (omsett frå engelsk).

KONDOLANSE: Leiaren for den norske flybasen i Canada, Ole Reistad, skreiv eit gripande brev til Eva, etter at mannen Conrad omkom i Canada.

Trass den tragiske meldinga: Eva var fast bestemt på at ho skulle halda fram mot London. Ta del i kampen som Conrad ikkje lenger kunne kjempa. Ho fekk plass på den risikable og eksklusive flyruta mellom Sverige og Skottland. Ferda gjekk over okkuperte Danmark og Noreg. Berre om natta, for å avgrensa risikoen for at tyskarane skulle oppdaga dei. Dei flaug høgt, og måtte bruka oksygenmasker under overfarten.

Det vart ei nervepirrande reise for mor og barn. Flyet vart oppdaga over København. Trass i at tyskarane hadde skote mot flyet, kom dei heile fram til Aberdeen. Deretter vidare med tog til London.

BROREN TIL FAREN: Bill Mohr saman med onkelen Wilhelm Mohr i London under krigen. Onkelen var jagarflygar i det norske flyvåpenet. Foto: Eva Mohr

Nordmenn i Storbritannia måtte engasjera seg i kampen mot okkupasjonsmakta. Også for kvinnene var det verneplikt. Kanskje kunne åleinemora Eva få eit unnatak, men ho var ikkje i tvil: Ho skulle ta del i kampen. Avgjerda var likevel brutal. Bill, som nærma seg tre år, måtte sendast til nok ein barneheim i utkanten byen.

«Vi ålet oss mellom rododendronbuskene»

Så snart Eva kom fram til London melde ho seg til Flyvåpenets felleskommando som heldt til i Kingston House vest i byen. Der vart ho, saman med to andre, den første kvinna som kledde seg i den blå uniforma til det norske flyvåpenet.

PÅ ØVING: Norske kvinner under rekruttskule i Skottland i 1943. Eva Mohr heilt til venstre. Foto: Ukjend / Forsvaret

Etter ei stund vart kvinnene sende på rekruttskule i Skottland. Marsjering, skyting, marsjar og drill stod på programmet.

Vi ålet oss mellom rododendronbuskene og skjøt på blink. [...] Vi hadde utmarsj, lå i telt, og ble ganske flinke til å marsjere i takt til slutt". Eva i brevet til Forsvarets ovekommando

Eva fekk stadig meir ansvar. Ho var driftig og sprek. Takka vera språkreisene i ungdommen, kunne ho flytande engelsk. Ein dag vart ho kalla inn på kontoret til oberst Birger Motzfeldt. Han ville bygga opp eit eige norsk kvinnekorps i flyvåpenet, noko britane allereie hadde. Han ville gje Eva ansvaret. Han sende henne som einaste norske kvinne på offiserskurs saman med britiske kvinnesoldatar.

I MIDTEN: Eva Mohr på offiserskule i Storbritannia saman med britiske kvinner. Eva i midten bak med spiss norsk båtlue. Foto: Ukjend / Frå Eva sine eigne bileter

Opplegget dei skulle igjennom, var beinhardt. Basert på mennene sine offiserskurs. Men trass tøffe tak: Eva kom heilskinna gjennom og fekk stjerne på uniforma. Frå no var ho fenrik Eva Mohr.

Bergensaren vart deretter utnemnd til sjef for kvinnekorpset i Flyvåpenet. At ei 25 år gammal kvinne fekk eit slikt ansvar var noko heilt nytt. Nærmast uhøyrd. I 1977, 34 år seinare, hadde det norske luftvåpenet framleis ikkje eit einaste kvinneleg befal. Langt mindre nokon offiser.

I BLÅ UNIFORM: Etter offiserskule med britiske kvinner, vart Eva Mohr fenrik og utnemnd til leiar for kvinnekorpset i flyvåpenet. Foto: Ukjend / Forsvaret

Midt oppi alt dette, kom ei skakande melding frå gamlelandet. Nettverket til Lisa Nilssen hadde vorte avslørt. Kvinna som hjelpte Eva og så mange andre ut av landet, hadde vorte tatt til fange av tyskarane. Ho vart tatt på fersken medan ho krypterte beskjedar til flyktningelosane. Dei fann ei mengd med rasjoneringskort hjå henne. Kanskje òg dei Eva hadde levert frå seg då ho reiste? Fleire hadde vorte torturert i jakta på nettverket. Dei vonde tankane frå Stockholm blussa opp igjen. Hadde ho sagt for mykje i avhøyra? Kunne det vera hennar skuld?

Det skulle ta mange, mange år før Eva fekk svar.

På jobb heile tida

Kvinnene ved Kingston House jobba natt og dag, seks dagar i veka. Gjorde den usynlege tilretteleggingsjobben som gjorde at flygarane kunne kjempa på alliert side. Skreiv bestillingar på utstyr. Heldt kontrollen på det heile. Gjorde papirarbeidet. Dei var og ei viktig støtte for flygarar som kom tilbake etter skakande opplevingar, og hadde ansvaret for debrifing.

PÅ JOBB: Eva Mohr (til venstre) i aksjon på Kingston House i London, der ho jobba. Foto: Ukjend

I tillegg til det daglege arbeidet, jobba Eva for å byggja opp kvinnekorpset. Ho gav militære instruksjonar til nye kvinnesoldatar, sørga for at kvinnene skulle få jobba under like vilkår som menn. Då krigen var slutt var minst 153 kvinner engasjerte i flyvåpenet, 105 av dei hadde militære stillingar som Eva.

Ho var med då antiluftvernkanonar var fyrte av mot tyske fly, lærte seg koding og var innom fleire sjukehus der såra eller sjuke flygarar var innlagde.

BRITISKE KVINNER: Storbritannia var tidlegare ute enn Noreg med å få kvinner inn i forsvaret. Her medlemmar av kvinnekorpset i Luftvåpenet. Foto: Ap

Kvinnene i London gjekk stadig i nye gravferder i den norske kyrkja. Meir enn åtte av ti norske jagarflygarar som deltok i krigshandlingane mista livet. Anten i strid, eller grunna sjukdom.

Vi mistet jo så mange av våre menn, ungdomsvenner, forloveder. Men aldri hørte jeg en klage fra kvinnesoldatene; alle arbeidet videre med sitt – uansett Eva i brevet til Forsvarets overkommando

«Dei små flya er veldig, veldig slemme fly»

Hyppige bombenedslag og tyske førarlause dronar skaka dagleg den britiske hovudstaden. Sonen Bill fekk med seg at det stadig vekk var flyalarmar og eksplosjonar. Under eit middagsbesøk var dei farleg nære. Nabohuset vart smadra av ei av dei tyske dronane.

Ifølgje mora bruka han å seia: «Dei store flya er snille fly og dei små flya er veldig, veldig slemme fly».

PLAGA BY: Ei kvinne vert frakta vekk etter eit av dei mange tyske bombeåtaka i London under krigen. Foto: EDDIE WORTH / Ap

Ein dag Eva var på kontoret, kom nok ei frykteleg melding: Barneheimen til Bill budde hadde vorte bomba. Situasjonen var kaotisk. Eva sprang ut i dei travle gatene i den blå flyvåpenuniforma. «Hvor vi følte med henne da hun styrtet av gårde dit», skreiv Gerd Hurum – ei av dei andre norske kvinnene som arbeidde i Kingston House.

Då Eva kom fram viste det seg at guten var uskadd. Barna hadde tilfeldigvis vore i ein annan fløy då bomba råka bygget.

Sonen vart flytta til ein familie som budde lenger unna London.

Då freden kom til London tok Eva del i feiringa. Ho stod på plassen framfor Buckingham Palace 8. mai, då kongefamilien vinka til dei jublande folkemengdene. Mange åre seinare skulle ho verta kjend med den rojale familien.

No hadde ho derimot fått meir enn nok av britane, særleg offiserane. Gleda seg til å komma heim.

SLUTT PÅ KRIGEN: Den britiske kongefamilien og Winston Churchill vinkar til folkemengdene frå balkongen på Buckingham Palace. Foto: AP

Heim med regjeringa

Det mangla ikkje på notabilitetar då passasjerskipet «Andes» nærma seg den norske hovudstaden 31. mai 1945, heller. Om bord: Den norske regjeringa. Stortingspolitikarar. Dei som hadde dradd i trådane frå London under kringen. Blant dei kunne ein òg finna Eva Mohr og sonen Bill. No var dei på veg heim til eit fritt land. Det vart ei himmelsk mottaking i Oslo. På same tid vart det forsterka: Krigen var slutt, men Eva og sonen kom åleine heim.

FRAMME IGJEN: MS Andes, med den norske regjeringa om bord, på veg til Oslo 31. mai 1945. Foto: Arbeiderbevegelsens arkiv

Dagen etter den store mottakinga, gjekk Eva til oberst Motzfeldt. Han som tidlegare hadde bede henne om å verta leiar for kvinnene i flyvåpenet. Ho bad om å få avslutta gjerninga i forsvaret:

Han var ikke særlig villig, men lot meg gå. Jeg måtte ta meg av sønnen min som hadde bodd hos fremmede hele tiden i Sverige og England. Eva i brevet til Forsvarets overkommando.

Deretter bar det heim til Bergen.

Britiske gjestar

Det var fantastisk å vera heime igjen. No kunne ho endeleg bruka tida med sine eigne veninner. Føremiddagen 19. juni kom svigerfaren, godseigaren, ordføraren og stortingsmannen Wilhelm Mohr, til Eva. Han hadde invitert britiske gjestar og ville gjerne ha den sosiale og språkmektige svigerdottera med seg.

Eva skreiv ned kva som vart sagt:

– Eg har invitert tre britiske offiserar til middag i kveld, kan du vera så snill å vera heime og hjelpa meg med å underhalda dei?

– Må eg?, svara Eva og heldt fram: – Eg har sett så mange britar. Eg ønskjer å vera med mine eigne venner no.

– Det er ikkje noko å gjera med det, sa svigerfaren. – Eg vil ha deg her.

– Eg er heilt sikker på at dei kjem til å trøytta meg og prata om hagane deira i Surrey, avslutta Eva.

Ho gjorde likevel som svigerfaren sa. Sjølv om det som venta, vart snakka ein del om engelske hagar, var det ein av britane som skilde seg ut. Han var skotte. Heitte Robert Chew og budde i eit av områda Eva hadde besøkt i Skottland. Det viste seg at dei hadde felles kjende. Naboane til den skotske offiseren hadde invitert Eva heim til seg.

Eva Mohr og Robert Chew såg mykje til kvarandre i tida som følgde. Eva gjorde seg nok litt kostbar. Ho såg slettes ikkje føre seg noko liv i Storbritannia.

I august 1947 gifta dei seg likevel i Oslo. Eva Mohr vart til Eva Chew. Ho tok med seg sonen Bill og flytta til Skottland. Ikkje til eit klassisk britisk teglsteinrekkjehus i ein hageby, men til noko heilt, heilt anna.

GIFT PÅ NYTT: Fire år etter at Conrad Mohr døydde, gifta Eva seg på nytt med skotten Robert Chew. Foto: Ukjend / Privat

Mor til fleire hundre gutar

Våren 2017: – Der oppe var mitt rom, seier Bill Mohr og peikar på eit av vindauga i den gedigne og staselege murbygningen som ligg omgitt av parkanlegg, cricketbane og eit kyrkjebygg.

Det er 75 år sidan Bill vart dopa ned under flukta, og tvangsavlusa for ikkje å smitta svenskane.

– Det er underleg å tenkja på at me faktisk var flyktningar. Men det var jo det me var, seier han.

Bill har tatt oss med til det som vart barndomsheimen til han og halvbroren, som vart fødd året etter at familien flytta til Skottland.

PEIKAR: Bill Mohr viser fram kor familien hadde romma sine på kostskulen. Foto: Sølve Rydland / NRK

Bygget som vart reist som eit slott på 1600-talet, husar ein av dei mest prestisjefulle kostskulane i Storbritannia: Gordonstoun school.

Skulen har noko til felles med Eva og Bill: I 1934 flykta den tyske reformpedagogen Kurt Hahn frå Nazi-Tyskland med heile skulen sin. Mange av lærarane var tyske jødar, som ikkje kunne verta verande i Tyskland på 30-talet. På Gordonstoun etablerte dei ein ny skule.

Robert Chew hadde vore med frå Tyskland på 30-talet. Ein av elevane vart òg med på flyttelasset: Philip Mountbatten, prins av Danmark og Hellas og medlem av eit tysk fyrstehus. Seinare hertug av Edinburgh: Sjølvaste dronninggemalen prins Philip. Den nye ektemannen til Eva hadde hatt eit særleg ansvar for den rojale oppkomlingen. Han var mentoren hans. I tillegg var han sjef for huset der prinsen budde.

KOSTSKULE: Det er framleis skuledrift ved Gordonstoun. I dag får både gutar og jenter gå på privatskulen. Foto: Sølve Rydland / NRK

Eva hadde lova seg sjølv at ho no skulle bruka tida på å ta seg av Bill. Planane vart endra. No måtte Bill dela mora med hundrevis av andre gutar på kostskulen.

– Eg vart absolutt behandla likt som alle dei andre gutane. Det høyrest rart ut, men på mange måtar hadde eg eit avstandsforhold til mora mi. Både i Sverige og London budde eg vekke frå henne. No måtte eg dela ho med ein heil skule, minnest Bill Mohr.

– Likevel opplever eg at eg hadde ein trygg og god oppvekst, seier Bill, som sjølv vart elev ved foreldra sin skule.

FAMILIEN: Eva og Robert Chew saman med sønene Bill og Tony. Heilt til høgre: Bill si farmor Emily. Foto: Ukjend / Privat

Eva Chew vart verkeleg ei mor for heile den mannsdominerte kostskulen. Eit pust av moderleg kjærleik i eit utprega maskulint miljø. Etter kvart vart Robert Chew rektor for heile skulen. Eva tok ikkje til takke med å vera rektorfrue. Ho vart heilt sentral i drifta.

Eva vart høgt elska og respektert av elevane på kostskulen. Ein av dei har fortalt: «Ho hadde eit ekte engasjementet, sjølv for våre minste problem og feilskjær. Ingen har hatt meir å seia for utviklinga til alle gutane ved skulen».

VENTAR: Eva og Robert Chew ventar på at dronning Elisabeth skal vitja kostskulen på Gordonstoun. Foto: Ukjend / Frå Eva sine eigne bilete

I løpet av skuleåret plukka ho ut ein og ein elev som vart invitert til ein moderleg prat berre med henne. Akkompagnert av kake og te.

Prinsen sine problem

I januar 1962 retta heile Storbritannia blikket mot Gordonstoun. Prins Philip hadde bestemt at sonen, sjølvaste arveprinsen Charles, skulle gå på skulen han sjølv hadde gått på. Då flyet med den 13 år gamle prinsen tok av frå London seinare på året, følgde heile den britiske pressa med. Til Gordonstoun kom han saman med dronninggemalen, og vart tatt imot av Robert Chew.

ØNSKT VELKOMEN: Kronprins Charles (nede til høgre) vert tatt i mot av Robert Chew (øvst til høgre). I midten: Dronninggemalen prins Philip. Til venstre: Bob Whitby som var sjefen for huset der prinsen skulle bu. Foto: Ap

Særleg i starten vart prinsen sitt møte med skulen røft og vanskeleg. Ein del av elevane sette nok arveprinsen på plass. I dag ville ein sikkert sagt at han vart mobba. I brevvekslingane med bestemora, dronningmora, gav han uttrykk for at han slettes ikkje likte seg i barske Skottland.

Eva Chew såg at ho måtte ta seg litt ekstra av tronarvingen. Inviterte han inn til seg, og gav han te, støtte og omsorg.

– Dette var jo noko ho frå tid til annan gjorde for mange av elevane, men ho viste ekstra omsorg for prinsen, seier Bill.

Trass i at mykje britisk trykksverte har gått med til å skriva om at Charles ikkje treivst ved skulen, har prinsen òg trekt fram tida som viktig for han. I ein tale til det britiske overhuset i 1975 sa tronarvingen: «Eg har vore heldig, [tida ved skulen] lærte meg mykje om meg sjølv og kva eg er i stand til og ikkje er i stand til. Eg lærte å ta initiativ – kvifor trur de elles at eg er modig nok til å stå framfor overhuset i dag?», sa den då 27 år gamle kronprinsen.

Den britiske kongefamilien heldt fram med å senda fleire av barna sine til skulen, der den norske kvinna var ein markant skikkelse. Dronning Elisabeth kom sjølv innom fleire gongar. Fleire peikte på at ho likna på dronninga av Gordonstoun.

DRONNINGA KJEM: Robert Chew ønskjer dronning Elisabeth og prins Charles velkomen til Gordonstoun. Foto: Privat

Eva Chew heldt fram med å engasjera seg. Også etter at ho og Robert Chew gav frå seg ansvaret for kostskulen. Tok på seg mange verv; innanfor skule, kunst og frivillig arbeid. Ho heldt fram med det etter at ektemannen døydde i september 1970.

Ein av dei kanskje viktigaste jobbane, sette ho i gang med då ho passerte 70: Eit møte med ein annan kvinneleg forsvarspioner, fekk Eva til å tenka igjennom kva ho hadde vore med på.

Dei vanskelege spørsmåla

Eva hadde hatt ei sperre mot å fortelja og undersøka kva som skjedde under krigen. I eit heilt liv hadde ho gått rundt med nokre spørsmål som ho ikkje hadde våga å finna svaret på.

Kven var det eigentleg ho hadde snakka med i Sverige? Hadde ho sagt for mykje? Var det hennar skuld at nettverket til Lisa Nilssen rakna? At andre vart offer for arrestasjonar og tortur? Spørsmåla hadde vore der sidan dei første usikre dagane på svensk jord i 1942. Dei dagane ho ikkje visste kven ho kunne stola på. Ikkje visste kva orda ho sa kunne verta brukt til.

Forsvarspionerane

Sommaren 1988 møttest to kvinner rundt eit lunsjbord i Oslo. To av dei det eigentleg ikkje skulle vera mogeleg å komma utanom, når norsk forsvarshistorie og kvinnehistorie skulle skrivast. To av dei som hadde gått inn i posisjonar der berre menn hadde regjert før dei.

Den eine av dei to, Berit Ovesen, hadde vore med i det første kvinnekullet som gjekk på luftforsvaret sin befalskule. Skulle seinare verta den første norske kvinna som vart oberst. Den andre var ho som hadde starta som flyktning, men enda opp som sjef for dei modige kvinnene i London.

Året etter, skulle 45-årsjubileet til det norske luftforsvaret markerast. På tidlegare markeringar hadde aldri kvinnene vorte inviterte. Historiebøkene handla om menn frå perm til perm.

– Det hadde ikkje vore mogeleg å organisera krigsinnsatsen utan den jobben kvinnene gjorde. Likevel hadde forteljinga om dei vorte borte, seier Ovesen.

FORTALDE: Eva Chew valte på slutten av 80-talet å fortelja om kva ho hadde opplevd under krigen. Her under ein lunsj med Berit Ovesen i Oslo i 1988. Foto: Berit Ovesen / Privat

Den framstormande forsvarskvinna tok kontakt med dei som kanskje kunne vita noko. Heldigvis gjekk Eva Chew med på å fortelja.

– Eva var ei staseleg og fantastisk dame. Ho var mild, men ufatteleg sterk. Då ho fortalde oppdaga eg at ho hadde gjort ein enorm skilnad på alle arenaene ho hadde vore på.

Samanlikna seg med flygarane

Dei fleste av dei som jobba i London under krigen var kjærastar, ektefellar eller enker etter krigsflygarar. Dei samanlikna det dei sjølv gjorde, med det mennene hadde gjort. Kunne deira innsats måla seg med skjebnen til flygarane som ofra livet i lufta?

– Eva og dei andre kvinnene prøvde å tona det ned. Men eg merka at dei òg var stolte av det dei hadde vore med på. Me må hugsa at dette var kvinner som hadde opplevd enorme personlege tap, men som likevel jobba døgnet rundt i ein by der bombene hagla, seier Ovesen.

Ho fekk Eva Chew og dei andre kvinnene til å skriva om sine opplevingar. Laga lister over alle kvinnene som hadde gjort ein innsats. Det var langt fleire enn nokon hadde trudd. Eva skreiv eit langt brev til Forsvarets overkommando, der ho fortalde om opplevingane sine. Historikarar tok tak i materialet. Skreiv kvinnene inn i bøkene som til no berre hadde handla om menn.

KVINNENE I LONDON: Under 45-årsjubileet for det norske luftvåpenet, møttest mange av kvinnene igjen. Foto: Privat

– Om ikkje Eva hadde fortalt, hadde me ikkje hatt den kunnskapen me har i dag, seier Ovesen, som i dag er ute av forsvaret og jobbar med leiarutvikling i næringslivet.

Fordi Eva fortalde, er òg ei rekkje andre markante og modige kvinner ein del av denne forteljingane: Benedicte von Tangen, Gerd Hurum og Lisa Nilssen.

Ein del av dokumentasjonen Eva og dei andre kvinnene samla saman, har vorte borte. Er i dag ikkje å finna nokon stad. Ikkje alle brydde seg like mykje om å ta vare på innsatsen til dei modige jentene.

Ikkje hennar skuld

Eva sin krig endra seg då ho fortalde. Forteljinga vart lettare å bera. Med hjelp av sønene og broren til den første ektemannen, fann ho ut at det ikkje var hennar skuld at Lisa Nilssen hadde vorte tatt til fange og avslørt. Ikkje hennar skuld at andre hadde vorte torturerte.

Informasjonen som sette tyskarane på sporet kom frå heilt andre kjelder. Sidan midt på 70-talet hadde forfattarar og historikarar omtalt det som skjedde med motstandskvinna Lisa Nilssen. Informasjonen som avslørte nettverket, kom frå ein mann som vart arrestert i Oslo i 1943.

Eva kunne ha funne det ut for mange år sidan, men hadde ikkje våga å konfrontera fortida før.

– Ho var veldig letta. Det hadde vore vanskeleg for henne å bera på denne uvissa, seier Bill Mohr, som saman med broren hjelpte mora med å henta fram dei gamle minna og å skriva ned det som hadde skjedd under krigen.

– Det gjorde at me òg fekk eit tettare forhold til mor, seier sonen som i store delar av barndommen vaks opp med heilt andre omsorgspersonar.

I 1995 døydde Eva Chew i Skottland. 78 år gammal.

To år seinare vart det halde ei minnegudsteneste i St. Christophers chapel ved Gordonstoun i Skottland.

Merete Malm, ei av dei modige kvinnene i London, hugsa på Eva. Ho skreiv eit rørande minneord. Fortalde at Eva hadde tatt seg av soldatsøstrene sine heile livet.

Vi hörte henne aldri klage, tvert imot trøstet hun oss andre når vi hadde motgang. Jeg tror ingen av oss som arbeidet sammen med henne disse årene kan glemme hennes pågangsmot. Frå Merete Malm sin tale i minnegudstenesta.

Både dronninggemalen og arveprinsen sende sine sendemenn til gudstenesta for å heidra Eva.

Takka vera at ho sjølv valte å fortelja, kan me no forstå kvifor.

EVA: Innsatsen Eva Chew gjorde i slutten av livet, gjer at historia om kvinneinnsatsen i London under krigen har overlevd.