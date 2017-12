Vurderer vakthald i festlysløypa

Politiet i Bergen er uroa over omfanget av vald og vurderer no å krevje vakthald på alle utestadane i festlysløypa, som omfattar området frå Engen og Torgallmenningen, via Torget og utover Bryggen. Det skriv BT. Rundt Torgallmenningen og Engen ligg det i år an til å bli nær 200 valdsepisodar. – Det vert nok ein del reaksjonar på dette. Men det handlar om å ta et felles ansvar, seier sjef for patruljeseksjonen, Bengt Angeltvedt, til avisa.