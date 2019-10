Vurderer kutt av Stanghelle-stasjon

Utbyggingen av dobbeltspor mellom Arna og Voss vil bli 1,3 milliarder kroner billigere dersom det ikke blir bygd ny stasjon på Stanghelle i Vaksdal, kommer det fram i et svar fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet. Direktoratet har vurdert flere alternativer for å redusere kostnaden på prosjektet. Vaksdal-ordfører Eirik Haga frykter at bygden dør ut uten stasjon, sier han til Vaksdalsposten, som først omtalte saken.