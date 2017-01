Vurderer å ta betalt fra folk som besøker Bryggen

– Vi er faktisk nødt til å ta en slik vurdering, hvis det blir for stor trafikk. Hvis denne veksten fortsetter, er vi bare nødt til å ta grep, sier direktør Bernt-Håvard Øyen i Stiftelsen Bryggen til BA.

Bernt-Håvard Øyen Foto: Sølve Rydland / NRK

Stiftelsen har installert apparater som teller passeringer, og siden 2004 har det vært en dobling i antall personer på Bryggen.

– På den ene side er veksten gledelig for Bryggen og Bergen som reisemål. På den annen side representerer besøket, som er konsentrert mellom mai og oktober, en betydelig utfordring, sier Øyen, og viser til slitasje, trengsel og mer søppel.

Avgift for cruiseturister eller fysisk sperring

Til NRK sier Stiftelsen Bryggen at de har tenkt på flere adgangsbegrensende tiltak for å hindre at det kommer altfor mange turister inn i de gamle passasjene og bygningene på Bryggen i sommermånedene.

– Vi kan for eksempel gi en avgift til cruiseturistene, eller regulere det fysisk, med bommer, for eksempel, sier direktør Øyen.

Han frykter turistveksten svekker Bergen og Bryggen som turistmål.

– Spesielt i sommermånedene er det så mye folk her at det etter hvert blir en utfordring å håndtere de store menneskemengdene. De som kommer må ha en god opplevelse. Hvis det blir for mange turister, og for mye trengsel, så blir ikke opplevelsen spesielt god, sier stiftelsesdirektøren.

– Turisttrafikken kan ikke vokse uhemmet videre

Områdene de ønsker å regulere ligger på privat grunn, og slik sett kan stiftelsen sammen med eierne velge å innføre betaling uten innblanding fra kommunen eller andre. Men Øyen er klar på at det uansett er en prosess som vil ta tid.

– Vi kan ikke stenge på dagen, men det er viktig å ta diskusjonen. Det er mange andre verdensarvsteder som tar betaling. Besøker man for eksempel Machu Picchu eller La Sagrada Familia, så må man jo kjøpe billetter for å komme inn og se på herlighetene. Så det må man også vurdere i Norge, synes vi som jobber med disse tingene, sier Øyen.

– Hvilke reaksjoner forventer du at dette forslaget får?

– Jeg regner ikke med at det at vi sier at vi vurderer det, avstedkommer så mye diskusjon i seg selv. Men det er klart, hadde vi innført noe slikt, ville det sikkert blitt ramaskrik. Men vi har jo ikke lagt noen planer om at dette skal innføres på veldig kort sikt. Vi løfter frem problemstillingen, og håper jo at det kan bli en fruktbar diskusjon rundt hva som er en bærekraftig vekst i turisttrafikken. Det er ikke slik at det kan vokse uhemmet videre. Infrastrukturen må også være på plass for at det skal være godt å besøke Bergen og Bryggen, sier direktøren for Stiftelsen Bryggen.

Byrådsleder Harald Schjelderup henviser til kulturbyråd Julie Andersland for kommentarer i saken. Andersland har så langt ikke vært tilgjengelig for kommentar.