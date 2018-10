Vurderer å opprette elitestudier – møter motstand blant studentene

Fra høsten 2019 skal det såkalte Honors-programmet innføres ved Universitetet i Oslo (UiO). Studiet er ment for de flinkeste studentene som studerer humaniora eller matematiske og naturvitenskapelige fag.

Nå vurderer ledelsen ved Universitetet i Bergen (UiB) å gjøre som Oslo.

– En prioritering av de flinkeste studentene er en urettferdig løsning, sier listeleder og studentpolitiker Anette Arneberg i Venstrealliansen i Bergen.

Egen mentor og egne lokaler

I Oslo vil en student på eliteprogrammet få tettere oppfølging med en "mentor", egne studielokaler og tilrettelagte studieplaner.

SKAL VURDERE: Rektor ved UiB, Dag Rune Olsen, sier forslaget om et Honors-program skal tas opp til vurdering ved universitetet. Foto: UiB

I bytte må de ta et mer omfattende studieløp med totalt 30 studiepoeng mer.

I Bergen vurderer universitetet å innføre elitestudiet på humanistisk fakultet. Detaljene om hvordan det vil bli, er ikke klare enda.

– Vi får se hvordan innholdet eventuelt skal skisseres for et slikt tilbud. Der er vi ikke ennå. Men vi er fullt klar over at det er ulike syn på dette blant studentene, sier rektor Dag Rune Olsen ved UiB.

Student ved Humanistisk fakultet, Magnus Gorter Voie, mener programmet bør testes ut.

– Det er ikke snakk om å gjøre det vanskeligere for alle å studere humaniora. Dette er for studenter som vil legge ned ekstra arbeid. Jeg ser ikke noe problem med det. Ikke før vi har testet det ut, sier han.

UENIG: Student ved Humanistisk fakultet i Bergen, Oda Vige Helle, er uenig med UiB-ledelsen, som vurderer å innføre elitestudium ved fakultetet. Foto: Stian Sørum Røkenes / NRK

Skaper debatt

Blant studentene ved Humanistisk fakultet er det ulike meninger.

– Bare det å kalle det et Honors-program er i utgangspunktet problematisk. Det sender et signal om at man har lyst til å satse på en viss type studenter og at alle de andre studentene ikke er like viktige, mener Oda Vige Helle, student ved fakultetet.

Studentpolitiker Anette Arneberg frykter de økonomiske kostnadene ved å gjøre noen til elitestudenter vil få følger for tilbudet til andre studenter.

– Problemet er ikke at de flinkeste ikke blir utfordret nok. De flinke studentene blir ivaretatt i aller høyeste grad. Skoen trykker for de studentene som faller fra, mener hun.

Et forslag om å jobbe for opprettelsen av et slikt eliteprogram ble nedstemt i Studentparlamentet med minst mulig margin.

Humaniora-student Helle legger til at et slikt program også kan føre til økt prestasjonspress.

– For de som er aktuelle for å søke på dette programmet, vil det kunne bety et enda større press enn det som allerede finst fra før. En av de viktigste grunnene til at studenter oppsøker psykolog er at de føler på et stort press om å prestere, sier hun.

Student Magnus Gorter Voie er uenig.

– Jeg ser ingen forskjell på å hjelpe de som er svake og å hjelpe dem som er flinkere med ekstra ressurser.