Vurder å flytte «Havnesjefen»

Os kommune skal nå se på muligheten for å flytte svanen «Havnesjefen» til et annet sted i landet. Det er klart etter et møte mellom kommunen, Norsk Ornitologisk Forening og organisasjonen Svanehjelpen i dag. Slike flyttinger er tidligere gjort, blant annet i Storbitannia.