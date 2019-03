Vossing møtte femmilsveggen

Vebjørn Turtveit var lenge med i medaljekampen på den lengste distansen under NM på ski. Men den siste milen ble tøff for vossingen, som til slutt endte 11. plass, over seks minutter bak Martin Johnsrud Sundby. Sjur Røthe hadde en vanskelig dag i sporet, og endte på 28. plass.