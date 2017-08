Voss-rådmann får sluttpakke

Rådmann Einar Hauge i Voss kommune blir ikkje med vidare etter kommunesamanslåinga med Granvin, skriv Avisa Hordaland. Hauge er samd om ein sluttavtale med kommunen. No skal det tilsetjast ein prosjektleiar for samanslåinga. Vedkommande blir også rådmann for nye Voss herad.