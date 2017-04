Voss og Lillehammer vil samarbeide om OL

– Vi visste ikke om at Lillehammer jobbet med dette, men er egentlig bare positive til at de også har planer om å få frem en OL-søknad, sier Bjørn Christensen, talsmann for Voss Idrottsråd.

De står i spissen for planer om å få OL til Voss, Bergen og Stavanger i 2030.

Onsdag fortalte VG at Lillehammer jobber med planer om det samme, og at et av alternativene er å legge øvelser til andre byer. En slik løsning ville i så fall være kjærkommen for Voss-initiativet økonomisk sett, fordi det vil redusere behovet for nybygging av anlegg.

– Vi ser muligheter for å samarbeide med dem. For eksempel kunne jo hopprennene blitt arrangert på Lillehammer, sier Christensen.

VIL HA OL: Talsmann for Voss Idrottsråd, Bjørn Christensen, her intervjuet da Kari Traa tok OL-gull i 2002. Foto: Anders Vevatne Hereid / NTB scanpix

Banker går sammen

Christensen er tidligere ordfører på Voss, og sitter i kommunestyret i Ap. Han var også statssekretær for kulturminister Åse Kleveland under Lillehammer-OL i 1994, og har hatt flere verv i norsk idrett.

Med seg i OL-gruppen fra Voss har han flere investorer og folk med lang erfaring innen bygging av idrettsanlegg. Bankene på Voss har gått sammen om å betale for en mulighetsstudie, og initiativtakerne ser positivt på konklusjonen.

Investor Even B. Hegbom sier hensikten nå er å komme i posisjon til å søke om olympiske leker.

– Vi har jobbet med dette i et par år, og sett på alle sider. Konklusjonene er veldig positive, og vi har også fått veldig positiv respons fra politikere og sentrale idrettsledere, sier Christensen.

POSITIV: Ordfører på Lillehammer, Espen Granberg Johnsen. Foto: Arne Sørenes / NRK

Ordfører i Lillehammer, Espen Johnsen (Ap), sier at han er positiv til å samarbeide med andre byer for å jobbe frem en søknad.

– Vi må finne et konsept som gjør at vi kan skape et engasjement, og jeg vil anta at det er en fordel å engasjere flere norske byer i flere deler av landet. Så blir jo det et spørsmål om i hvilken betydning flere byer vil få i en eventuell søknad, sier Johnsen.

Les også: Skeptisk til ny OL-kamp

– Lettere å få statsstøtte

Etter å ha sammenlignet seg med OL-søknader fra Vancouver, Stockholm og Oslo, regner initiativtakerne med å trenge en statsgaranti på 15 milliarder kroner.

– Vi mangler anlegg, men for eksempel trenger jo Bergen, med landets beste skøyteløpere, en skikkelig skøytehall. Slike behov kan gjøre det lettere å få statsstøtte, tror talsmannen.

Lederne for idrettsrådene i Bergen og Stavanger sier til BA at saken må behandles før de kan uttale seg konkret, men Jørn Nielsen i Stavanger kaller planene spennende