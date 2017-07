Du ser thaivognene på fergekaier, torg, parkeringsplasser og i vegkryss. Tall fra Vestlandet viser en kraftig vekst av slike salgsboder.

– Nå er det så travelt at vi ikke har tid til å spise eller å gå på do, sier Anchalee Røise og ler hjertelig.

– How spicy do you like it? spør Magnar Røise.

– Spicy, svarer neste kunde og Magnar noterer.

ANCHALEES: På seks år har Anchalee utvidet staben i den vesle matvogna til å romme fem kokker. Foto: Halvor Folgerø / NRK

Utsolgt på fem minutter

For seks år siden fikk ekteparet Magnar og Anchalee Røise en god idé.

Den første dagen frityrstekte Anchalee 200 vårruller, men bare fem minutter etter åpning var alt solgt. Det var bekreftelsen hun trengte på at dette var en veldig god idé!

På travle sommerdager har fem personer jobb i familiens thaivogn i turistbygden Eidfjord i Hardanger.

– Nummer 58 er klar! Fiftyeight, roper Magnar utover parkeringsplassen ved riksvei sju.

Mange av kundene kommer langveis fra. Mange har dette som fast lunsj- eller middagssted på bilturen mellom Bergen og Oslo.

SEKS ÅR: Anchalee og Magnar Røise startet bedriften i Eidfjord for seks år siden. Reisende over Hardangervidda er faste kunder ved matvogna i Hardanger. Foto: Halvor Folgerø / NRK

– Vi har kjøpt Pad thai, sier bilist Rune Holmelid og viser frem en porsjon stekte nudler med svinekjøtt.

Etter at vognen i Eidfjord kom på plass har mange andre også startet opp, som i Norheimsund, Voss, Ulvik og på Sotra.

En uoffisiell opptelling viser at bare i Kvinnherad kommune er det fire thai-vogner. Hordaland har nå 13 slike utsalg. I Sogn og Fjordane er det 12.

Kurser nye vogneiere i norsk regelverk

På en parkeringsplass i et næringsområde i Fjell kommune på Sotra har Karitnan Rengpimai drevet sin vogn i et år. To andre kvinner har faste stillinger. De lager mat og ekspederer kunder, mens Rengpimai tar seg av papirarbeid som lønn, innkjøp og regnskap.

I dag har hun besøk av Orawan Mejia som leder Thaiforeningen i Hordaland. Hun hjelper dem som vil starte servering med nødvendige kurs.

SMIL: Thai Smile Take Away selger thaimat på torget på Voss. Foto: Halvor Folgerø / NRK

– Det er vår kultur at damer må kunne lage mat, men noen forstår ikke alt om lover og regler i Norge. Det er viktig at de både kan og følger med på dette, sier Mejia.

Mens vognene blir flere, blir det lengre mellom de gammeldagse kioskene. Kanskje thaivognen er den nye pølseboden? spør vi kundene i Eidfjord.

– Ja, det håper jeg. Dette er jo langt å foretrekke, sånn ernæringsmessig. Også smaken da, skryter Gunn Thorbjørnsen utenfor Anchalee' Thai Mat.