Vogntogsjåfør vidare til sjukehus

Føraren av vogntoget som velta på Brynali torsdag ettermiddag er no send vidare til Voss sjukehus. 50-åringen vart først sendt til lokal legevakt. Ulukka fann stad på eit industriområde i samband med lasting av betongelement, opplyser politiet. Elementa, som vog rundt 20 tonn, sklei av og gjorde at vogntoget velta. Bilbergar er no på staden.