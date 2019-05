Vogntogsjåfør utan førarkort

Ein rumensk vogntogsjåfør fekk ikkje køyra vidare då han blei stoppa under Vegvesenet sin kontroll på Vabakkjen på Stord i dag. Det skriv Sunnhordland. Årsaka var at førarkortet hans var gått ut på dato. Han køyrde eit polsk registrert vogntog. Vegvesenet seier til Sunnhordland at dei har meldt han til politiet.