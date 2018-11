Vogntog stoppet med sommerdekk

Et vogntog ble stoppet med fire sommerdekk da Statens vegvesen gjennomførte en kontroll på Voss. To vogntog hadde overlast og ble nektet å kjøre videre. En varebil hadde 400 kilo overlast. To bilførere fikk advarsler for brudd på kjøre- og hviletid.