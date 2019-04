Vogntog står fast på Hardangervidda

To vogntog har fått problemer på glatten på riksvei 7 over Hardangervidda. Vogntogene fikk problemer ved Sysendammen øst for Maurset. Veien var stengt en kort periode, men det er nå plass til å passere vogntogene, melder Vegtrafikksentralen.