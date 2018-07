Vogntog stakk av fra kontroll

Ni kjøretøy fikk bruksforbud under en større tungtransportkontroll Statens vegvesen avholdt på Voss trafikkstasjon onsdag ettermiddag og kveld. 51 kjøretøy ble vinket inn, og 19 kontrollerte. Sjåføren av et tyrkiskregistrert vogntog (bildet) stoppet ikke da kontrollørene vinket ham inn, og ble hentet tilbake av UP, opplyser Dag Rykkje i Vegvesenet.