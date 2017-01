VM-billettar til 7.490 kroner

Billettar til sykkel-VM i Bergen i september er no lagt ut for sal. Medan det er gratis å vere tilskodar ved sykkelrittet, skal arrangørane òg setje opp eit oppvarma telt på ein lekter utanfor Bryggen. Her kostar det opp mot 7.490 kroner å sitje. Det finst òg billegare billettar på Skolten.