VM-arrangøren slår hardt tilbake – vil ikke la seg presse av kreditorer

I et brev til sine 80 kreditorer kom Bergen 2017 AS torsdag med oppdatert status på arbeidet mot å få til en ordning for nedbetaling av milliongjelden etter Sykkel- VM i september.

Månedene etter sykkelfesten har vært preget av en økonomisk bakrus, der arrangøren strever for ikke å gå konkurs.

Brevet NRK har fått tilgang til, er signert styreleder Mona Hellesnes. Her ber hun om forståelse for at en endelig avklaring på den økonomiske situasjonen vil ta tid.

Grunnen er at selskapet mener de har både har urettmessige krav mot seg, og at de ikke har fått alle inntektene de har krav på.

Sykkel-VM i Bergen Ekspandér faktaboks Arrangeres i Bergen fra 16. til 24 september. Finansieres av statlige, kommunale og private midler. Mesterskapet er et av verdens største idrettsarrangementer og tidenes største i Hordaland. Bergen kommune har så langt gått inn med 20 millioner kroner til arrangementet. Kommunen regner med at idrettsfesten vil trekke en halv million tilskuere og 100.000 tilreisende fra utlandet.

Nekter å betale politiet

Hellesnes skrivet at underskuddet som ble rapportert i november ble svært stort fordi alle krav er tatt med. Nå er selskapet tydelig på at de vil bestride flere av disse kravene.

I brevet er det særlig to store krav Hellesnes kommenterer.

Et erstatningskrav på åtte millioner kroner kommer de til å bestride fordi de mener det ikke finnes grunnlag for det.

I tillegg er det et krav på ti millioner fra politiet, som selskapet vil nekte å betale.

Hellesnes mener det er uryddig av politiet å kreve disse pengene. Hun skriver at politiet skaper unødvendige utfordringer for arbeidet med å finne løsninger på gjeldsproblemene.

Ingen av de private kreditorene NRK har snakket med fredag kveld ønsker å kommentere innholdet i brevet. Det gjør heller ikke styreleder Mona Hellesnes.

– Det er fredag kveld og to dager til jul. Ring meg heller i morgen, sier hun.

Vil stå på sine krav

Styret i Bergen 2017 AS skriver videre i brevet at det har dukket opp flere utfordringer i arbeidet med å få oversikt over den økonomiske situasjonen.

Selskapet inngikk en rekke samarbeidsavtaler i årene før VM som på ulik måte skulle gi inntekter for selskapet, som for eksempel provisjoner og royalties.

I brevet anklager Hellesnes disse samarbeidspartnerne nå for å drive med taktikk.

BAKRUS: VM-festen i Bergen var vellykket på mange måter, sett bort ifra den økonomiske delen. Foto: Kjell Jøran Hansen / NRK

Ifølge Hellesnes har flere av disse samarbeidspartnerne fortsatt ikke foretatt avregning eller bekreftet inntekter som Bergen 2017 AS mener de har krav på ut fra avtalene.

«Det er ingen grunn til å legge skjul på at vi oppfatter dette som taktisk posisjonering.» skriver hun.

Hellesnes kaller dette både urettmessig og kontraktstridig og varsler at Bergen 2017 AS vil stå på sine krav.

God dialog med offentlige kreditorer

VM-arrangøren har ønsket at de offentlige kreditorene skal ettergi sine krav. Dette har Bergen kommune sagt at de kan gjøre, dersom det kommer i stand en frivillig ordning.

Denne uken har også Øygarden kommune sagt at de ettergir sitt krav fullt ut.