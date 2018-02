Viste tjenestebevis på fritiden for å få reise gratis

Det hele skal ha skjedd ved 03-tiden en kveld i januar i fjor. Mannen var på vei hjem med bybanen, og ble møtt av en billettkontrollør. Han skal da ha viste frem tjenestebeviset sitt til vekteren, for å kunne reise gratis. Vekterens skal ha avvist dette.

VG skriver i dag at vekteren som meldte fra hadde forklarte at politiet selvsagt kunne få kjøre gratis i tjenesten, men at dette ikke gjaldt på fritiden. Den synlig berusede politiadvikaten var ikke enig, og mente han hadde politimyndighet 24 timer i døgnet.

Han forbarmet seg også over en blakk rusmisbruker som sto på perrongen med en sykkel, og forlangte at også han skulle få være med uten billett.

Mannen skal da ha blitt høylytt, og vekteren ringte politiet.

– Jeg kan ikke huske å ha hatt en lignende sak på bordet før, sier leder i spesialenheten Jan Egil Presthus til NRK lørdag formiddag.

FORELEGG: Leder i Spesialenheten for politisaker, Jan Helge Presthus sier han ikke har hatt en lignende sak på bordet. Foto: Alexander Nordby / NRK

Vedtok forelegg

Det er Spesialenheten for politisaker som har behandlet saken, og kommet med konklusjonen om at han skal ha et forelegg.

Spesialenheten skriver på sine nettsider:

Av hensynet til allmennhetens tillit til politiet og politiets troverdighet, er det avgjørende at tjenestepersoner ikke misbruker eller forsøker å misbruke sin stilling, herunder politilegitimasjon, for å oppnå uberettigede fordeler. Bruddet på tjenesteplikten ble derfor vurdert som grov.

– Vi måtte se på en annen sak som gjaldt brudd på tjenesteplikt, og vurderte størrelsen på forelegget etter det. Det ble på 7000 kroner, noe han har vedtatt, sier Presthus.

VG skriver at han har forklart seg til Spesialenheten, og at han mener at han kun tok frem tjenestebeviset for å overbevise vekteren om at han faktisk jobbet i politiet for å få med rusmisbrukeren gratis. Men han innrømmer at han har vist dårlig dømmekraft.

Han skal også til slutt ha kjøpt en billett.

Vest politidistrikt opplyser til avisen at de tar Spesialenhetens avgjørelse til etterretning, og at episoden ikke får ytterligere konsekvenser for politiadvokaten.